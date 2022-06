Hiszpania będzie szczepić czwartą dawką przeciw COVID-19

We Włoszech maseczki w środkach transportu do końca września

Do końca września we Włoszech będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek w środkach transportu publicznego z wyjątkiem samolotów - przewiduje przyjęty w środę przez rząd dekret. Jak oczekiwano doszło tylko do częściowego złagodzenia przepisów dotyczących maseczek w miejscach zamkniętych.