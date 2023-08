Historyczny sukces polskiego jachtu. Zdobył złoto Mistrzostw Świata ORC

Po kwietniowym brązowym medalu Mistrzostw Europy ORC na Malcie oraz złocie Mistrzostw Polski ORC zdobytym w lipcu w Sopocie apetyty załogi WindWhisper 44 były duże. Członkowie pływającego pod banderą Yacht Klubu Polski Gdynia zespołu otwarcie przyznawali, że marzeniem jest utrzymanie medalowej passy podczas Mistrzostw Świata ORC w Kilonii. Jak zapowiadali, tak też zrobili. Polski jacht wraca z Niemiec z historycznym dla polskiego żeglarstwa morskiego sukcesem - złotem w klasie B.

fot. WindWhisper Racing Team / / Facebook

WindWhisper 44 sześciodniową rywalizację w Kilonii rozpoczął 7 sierpnia. Formuła czempionatu składała się z trzech typów wyścigów: przybrzeżnych, up-and-down oraz długiego wyścigu morskiego. Polski jacht okazał się najlepszy w pięciu z dziesięciu rozegranych wyścigów, wygrywając zdecydowanie także ten najważniejszy - morski, którego wynik nie podlegał odrzuceniu.

Jak przyznaje Marcin Sutkowski, skipper polskiego jachtu, doskonała taktyka i ciężka praca wykonana na pokładzie dały zespołowi kolejny wymarzony rezultat:

„Żeglarsko to dla WindWhisper niesamowity rok. Po zwycięstwie drugiego naszego jachtu w The Ocean Race, ten tytuł jest jak wisienka na torcie. Potwierdza, że to, co zbudowaliśmy, to nie jest przypadek, ale jakość, która mam nadzieję, będzie procentować przez wiele lat. Tytuł Mistrza Świata smakuje niesamowicie. Po raz pierwszy w historii polskiego żeglarstwa jacht pod polską banderą zdobył Mistrzostwo Świata załóg wieloosobowych. Mieszanka doświadczenia, młodzieńczej energii, pasji, ale także nowego spojrzenia na zespół doprowadziły do tego sukcesu. Zdobycie złota wymagało wielu często nieakceptowanych przez załogę decyzji, ale doświadczenie i niezwykła intuicja naszego nawigatora Aksela Magdahla, który widzi w pogodzie to, czego nie widzą inni, stała się receptą na nasz sukces. Jestem bardzo dumny z mojego zespołu - po raz kolejny w tym roku pokazaliśmy, że w międzynarodowym żeglarstwie nie ma dla Polaków rzeczy niemożliwych”.