Historyczna zwyżka notowań srebra

Poniedziałek przyniósł przeszło 9-procentową zwyżkę notowań kontraktów terminowych na srebro. Była to najwyższa dzienna zwyżka cen białego metalu od listopada 2008 roku.

Poniedziałkowy handel srebro kończyło na poziomie 20,6 dolarów za uncję. To o 9,1% wyżej niż na zamknięciu piątkowych notowań. To także największy dzienny skok od pamiętnej jesieni 2008 roku, gdy kontrakty na metale szlachetne najpierw zostały mocno przecenione, by w kolejnych miesiącach wystrzelić w górę.

Trudno wskazać jakiś konkretny, „fundamentalny” zapalnik poniedziałkowego wystrzału. Była to raczej pochodna ogólnej sytuacji na rynkach finansowych, na których przez ostatnie tygodnie trwała wyprzedaż wszystkiego: akcji, obligacji, surowców, metali szlachetnych i walut. W cenie był jedynie dolar amerykański, który względem koszyka głównych walut osiągnął poziomy niewidziane od 20 lat.

Natomiast w poniedziałek doszło do odwrócenia – a przynajmniej korekty – tych tendencji. Inwestorzy rzucili się na wszelakie aktywa: akcje, obligacje czy metale szlachetne. Wraz ze srebrem drożało także złoto, które zyskało 1,8%, czyli 30 USD na uncji. W rezultacie notowania królewskiego metalu powróciły powyżej 1700 USD/oz.

Raczej jako ciekawostkę należy traktować fakt, że w niedzielę na srebro „naganiał” Robert Kiyosaki, znany w Stanach Zjednoczonych autor książek o edukacji finansowej („Bogaty ojciec, biedny ojciec”). – Jeśli Fed będzie podnosił stopy procentowe, dolar będzie się wzmacniał, spychając w dół ceny złota, srebra i bitcoina. Kupuj więcej. Gdy Fed dokona zwrotu i zacznie obniżać stopy, jak ostatnio Anglia, to będziesz się śmiał, gdy inni będą płakać – napisał na Twitterze Kiyosaki. Timing tego wpisu był niesamowity, ponieważ dzień później srebro podrożało o 9%, a złoto i BTC po niespełna 2%.

BUYING OPPORTUNITY: if FED continues raising interest rates US $ will get stronger causing gold, silver & Bitcoin prices to go lower. BUY more. When FED pivots and drops interest rates as England just did you will smile while others cry. Take care