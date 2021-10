Hipoteki ze stałą stopą nie zawojowały rynku

Innowacje to słowo, które w ostatnich latach jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Można pomyśleć, ze stały się niemal fetyszem, dewaluując niestety swoje znaczenie. A przecież to one pchają świat do przodu. Dlatego podejmujemy temat innowacyjności i już 19.10.2021 r. zapraszamy na Dzień innowacji – kolejną odsłonę w ramach dni specjalnych w Bankier.pl.