Kredyt hipoteczny. Nawet o 200 tys. zł mniejsza zdolność kredytowa przy stałej stopie

fot. Euripides / / Shutterstock

Mogą ochronić przed skutkami zmian stóp procentowych, ale mają także mniej znane efekty uboczne. Kredyty hipoteczne z okresowo stałym oprocentowaniem w części banków wiążą się z bardziej zachowawczym szacunkiem zdolności kredytowej.

Od początku lipca 2021 r. kredytobiorcy mają w każdym liczącym się banku możliwość skorzystania z kredytu hipotecznego z okresowo stałym oprocentowaniem. Rozpowszechnienie się niezbyt popularnego wcześniej produktu to efekt zaleceń nadzoru finansowego. KNF od dawna promowała „stałoprocentowe” hipoteki, by ostatecznie wymusić ich wprowadzenie poprzez nową Rekomendację S.

Kredyty z zamrożonym (przez minimum 5 pierwszych lat) oprocentowaniem kojarzone są przede wszystkim ze stałą ratą i brakiem ryzyka wzrostu obciążenia spłatą. Model ustalania oprocentowania nie jest jednak obojętny dla innych parametrów kredytu.

Wyższa rata, niższa zdolność

We wrześniowej edycji rankingu kredytów hipotecznych sprawdziliśmy oferty banków dla rodziny w modelu „dwa plus dwa”. Przyjęliśmy, że mieszkający w Warszawie kredytobiorcy są zainteresowani mieszkaniem z rynku wtórnego kosztującym 900 tys. zł. Klienci mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł, a dochody pochodzą z umów o pracę na czas nieokreślony.

Banki przygotowały zestawienie ofert ze zmiennym oprocentowaniem oraz z okresowo stałą stopą procentową. W obu scenariuszach kredytodawcy oszacowali także maksymalną zdolność kredytową profilowej rodziny. W przypadku zmiennoprocentowego kredytu w każdej instytucji dostępna kwota przekraczała 1 mln zł, przy stałej stopie sytuacja jest nieco inna.

Banki podzieliły się na dwa, równoliczne obozy. W pierwszym znajdziemy instytucje, które nie różnicują szacunków maksymalnej zdolności kredytowej. Klient teoretycznie może liczyć na taką samą kwotę finansowania niezależnie od typu oprocentowania.

W drugiej grupie mieszczą się Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BOŚ oraz Citi Handlowy. W ich przypadku formuła ustalania oprocentowania ma wpływ na maksymalną zdolność kredytową. Stała stopa może oznaczać kredyt niższy nawet o 200 tys. zł – taką różnicę odnotowaliśmy w przypadku Banku Pocztowego.

Specyficznym przypadkiem jest natomiast Citi Handlowy, gdzie zwolennik stałego oprocentowania mógłby liczyć na nieco wyższą kwotę kredytu (o 10 tys. zł). Warto jednak zwrócić uwagę, że Citi należy do instytucji przedstawiających najbardziej ostrożne szacunki w obu wariantach kredytu.