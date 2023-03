Hipoteka bez wkładu własnego czy mieszkania komunalne. Tego chcą Polacy

Polakom zależy, by kredyty mieszkaniowe były nisko oprocentowane. Nie pogardziliby też wsparciem finansowym od państwa – wynika z sondażu IBRiS, którego wyniki opublikowała wtorkowa „Rzeczpospolita”

fot. Pawel Michalowski / / Shutterstock

„Choć partie polityczne chętnie przedstawiają propozycje wsparcia Polaków w dostępie do mieszkań, nie ma jednak na razie pomysłu, który zostałby przyjęty z entuzjazmem. Jednak każdy z nich ma swoją, dość nieliczną, grupę zwolenników” – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że 27,7 proc. badanych uważa, iż najlepszą formą pomocy byłoby wsparcie przez państwo wkładem 100 tys. zł. Pozostałą część stanowiłby nisko oprocentowany (1,5 proc.) kredyt hipoteczny. Gazeta przypomina, że mieszkanie „bez wkładu własnego” to pomysł PiS.

„Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest według ankietowanych propozycja Lewicy, by wybudować 300 tys. mieszkań komunalnych z dotowanym czynszem. Mieliby w nich zamieszkać młodzi. To rozwiązanie popiera 22,7 proc. respondentów. Mieszkanie z kredytem +0 proc.+ dla osób do 45. roku życia – ten pomysł PO podoba się 20,4 proc. ankietowanych” – podaje „Rz”.

Według gazety, nisko oprocentowany kredyt, dotowany przez państwo dla osób do 45. roku życia – czyli propozycję rządowa - popiera tylko 12,1 proc. Polaków. Zdania w sprawie pomysłów mieszkaniowych nie ma 17,1 proc. ankietowanych.

autor: Marek Siudaj