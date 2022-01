Hipoteczny boom hamuje. W grudniu najmniejszy popyt na kredyty w całym 2021 roku

fot. EvGavrilov / / Shutterstock

Popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu 2021 roku wzrósł o 2,8 proc. rdr, najmniej w 2021 roku - podał BIK w komunikacie.

Wartość indeksu oznacza, że w grudniu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 2,8 proc. w porównaniu do grudnia 2020 r.

BIK podał, że w grudniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 32,57 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 33,58 tys. rok wcześniej i jest to spadek o 3,0 proc. W porównaniu do listopada osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 9,7 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu w grudniu br. wyniosła 340,7 tys. zł i była wyższa o 10,8 proc. w relacji do wartości z grudnia 2020 r.

"Analizując obecną wartość Indeksu, należy zaznaczyć, że w kolejnych miesiącach możemy odnotować ujemny odczyt Indeksu, co wiąże się z dwoma czynnikami. Po pierwsze, z wysoką bazą w 2021 r., szczególnie kwot wnioskowanego kredytu. Po drugie, z systematycznym spadkiem liczby osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, które to zjawisko może zostać jeszcze bardziej pogłębione w 2022 r. w wyniku podwyżek stóp procentowych, wzrostu kosztów utrzymania i ewentualnego braku mitygacji tych negatywnych aspektów wzrostem dochodów" - napisano.

map/