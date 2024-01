Hewlett Packard walczy o sztuczną inteligencję. Za 14 mld dolarów

Gorączka sztucznej inteligencji trwa w najlepsze. W branży informatycznej na horyzoncie pojawiła się gigantyczna transakcja. Hewlett Packard Enterprise kupi Juniper Networks za 14 mld dolarów.

"Firmy zawarły ostateczną umowę, na mocy której HPE [Hewlett Packard Enterprise - red.] przejmie firmę Juniper w ramach transakcji gotówkowej po cenie 40,00 dolarów za akcję" - przekazano w oświadczeniu. Wartość transakcji oszacowano na 14 mld dolarów.

Warto odnotować, że cena 40 dolarów za akcję oznacza 32,4 proc. premii w stosunku do zamknięcia akcji w poniedziałek, kiedy to po raz pierwszy pojawiły się spekulacje o transakcji. Przejęcie Junipera to największa od 2011 roku transakcja HPE, kiedy to koncern wchłonął firmę Autonomy.

Transakcja prawdopodobnie zostanie sfinalizowana pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zgód organów regulacyjnych - zaznacza Reuters.

Juniper działa w branży sprzedaży sprzętu sieciowego: od przełączników wykorzystywanych w bazach danych po routery. Spółka obsługuje również Mist Systems i platformę Mist AI, konkurenta usług Cisco, HPE i Arista Networks - zauważają analitycy XTB.

"Przejęcie firmy Juniper przez HPE stanowi ważny punkt zwrotny w branży i zmieni dynamikę na rynku sieciowym oraz zapewni klientom i partnerom nową alternatywę, która spełni ich najsurowsze wymagania" – powiedział prezes HP Antonio Neri.

"Ta transakcja wzmocni pozycję HPE w splocie przyspieszających trendów w zakresie makroAI, poszerzy nasz cały rynek, do którego możemy się zwrócić, i będzie stymulować dalsze innowacje dla klientów, ponieważ pomagamy łączyć światy natywne ze sztuczną inteligencją i chmurą, jednocześnie generując znaczną wartość dla akcjonariuszy" - dodał.

Po sfinalizowaniu transakcji dyrektor generalny Juniper Rami Rahim będzie kierował połączonym biznesem sieciowym HPE i będzie podlegał prezesowi i dyrektorowi generalnemu HPE Antonio Neriemu.

