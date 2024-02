Hetman: Konsultacje rozwiązań dot. mieszkalnictwa na finiszu

Co z "milionem nowych mieszkań" zapowiadanych przez Hołownię? Minister odpowiedział Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman zapytany we wtorek przez dziennikarkę TVP Info, czy powtórzy słowa Szymona Hołowni wypowiedziane w trakcie konwencji Trzeciej Drogi "My jesteśmy w stanie mieć milion nowych mieszkań trakcie jednej parlamentarnej kadencji", zaprzeczył.