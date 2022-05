Henry Kissinger przestrzega przed konfrontacją z Chinami

Premier Japonii: Ekspansja Chin na Morzu Wschodniochińskim jest nie do zaakceptowania

Premier Japonii Fumio Kishida powiedział w sobotę, że jest rozczarowany działaniami Chin zmierzającymi do eksploatacji obszarów na Morzu Wschodniochińskim, stwierdzając, że są one "nie do zaakceptowania".