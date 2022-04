fot. 8th.creator / / Shutterstock

Henkel wycofuje się z działalności w Rosji - poinformował we wtorek koncern chemiczny. Decyzja ma związek ze sprzeciwem firmy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Decyzja została podjęta w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Obecnie firma przygotowuje się do wyjścia. "Henkel będzie ściśle współpracował ze swoimi zespołami w Rosji nad szczegółami, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu" - napisano. Dodano, że w tym czasie 2 500 pracowników Henkela w Rosji będzie kontynuowało pracę i otrzymywało wynagrodzenie.

"W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie oszacować spodziewanych skutków finansowych dla Henkela wynikających z planowanego wyjścia" - przekazała spółka.

"Henkel potępia rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i przemoc wobec niewinnych cywilów. Naszym priorytetem pozostaje zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby wesprzeć naszych kolegów na Ukrainie" - powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkela.

Henkel AG and Co. KGaA to niemiecki koncern chemiczny z siedzibą w Düsseldorfie założony w 1873 r. Firma specjalizuje przede wszystkim w produkcji środków higienicznych do użytku domowego i przemysłowego. (PAP)

