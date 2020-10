„Covidowa” spółka nie zrealizowała większości zapowiadanych projektów

fot. Darren Baker / Shutterstock

Hemp & Health opublikował komunikat o braku realizacji większości obiecywanych projektów. Kurs koronawirusowej spółki mimo to początkowo gwałtownie rósł.

Giełdowa spółka Hemp & Health (dawne Hemp & Wood) „pochwaliła się” stanem realizacji projektów opisywanych w raportach bieżących od początku 2020 roku. Komunikatów publikowanych w tym czasie było naprawdę sporo, a odniesienie się do nich zajęło niemal cztery strony. Sęk w tym, że większość szumnie zapowiadanych projektów nie doszło zupełnie do skutku, a przypomnijmy, że mówimy tu o podmiocie, którego wycena wzrosła od początku roku o ponad 500 proc. O działalności m.in. tej spółki pisaliśmy również niedawno w tekście „Konopie na GPW. Branża przyszłości?”

Na początku piątkowej sesji zdawało się, że inwestorzy zupełnie nie zauważyli opublikowanego o 9:21 komunikatu, a Hemp & Health drożało nawet o ponad 25 proc. Kurs podążał zatem gwałtownie w górę razem z innymi spółkami medycznymi, których wyceny wręcz wystrzeliły po ostatnich rekordach przypadków koronawirusa i wprowadzanych kolejnych obostrzeniach. Później nastroje się jednak odmieniły, a cena akcji Hemp & Health przez długi czas znajdowała się w okolicach poziomów z wczorajszych notowań.

Największym sukcesem założenie strony?

Łącznie spółka odniosła się aż do 18 komunikatów z 2020 roku i będąc uczciwym, to sukces odnotowano chyba tak naprawdę tylko w jednym przypadku – uruchomiono kilka stron internetowych, na których miała być prowadzona sprzedaż testów na obecność koronawirusa. Cała reszta to z kolei tłumaczenie, co poszło nie tak, że nie zrealizowano pozostałych obietnic.

Za jedno z najbardziej zaskakujących wytłumaczeń niepowodzenia można chyba uznać sprawę wykorzystania węgla aktywnego produkowanego z konopi przemysłowych w filtrach do zastosowań medycznych. Zamierzano tam ocenić m.in. wpływ kanabinoidu THC na bakterie i wirusy, w tym koronawirusa Covid-19. Projekt, który potencjalnie miał pomóc w walce z koronawirusem tymczasem wstrzymano ze względu na… ogłoszenia pandemii oraz zamknięcie gospodarki.

Liczne próby sprzedaży testów

Zawiłe historie dotyczą także sprzedaży testów na koronawirusa, które były jedną z głównych przyczyn, dlaczego kurs akcji Hemp & Health tak gwałtownie rósł. Większość z zapowiedzi spółki nie doszła jednak do realizacji. I tak opisując kolejne umowy z tego roku:

umowa dot. dystrybucji testów na koronowirusa 2019-nCoV Ab „Colloidal Gold” – brak realizacji ze względu na konieczność zapłaty z góry 100 proc. ceny,

umowa na wyłączność dotyczącą dystrybucji testów ELISA oraz RT-PCR do wykrywania koronowirusa – nie udało się podpisać żadnych umów sprzedaży testów,

umowa dotycząca dystrybucji urządzeń oraz testów do wykrywania wirusów w tym Covid-19 – nie sfinalizowano rozmów z chińską firmą Genfine i umowa wygasła,

umowa sprzedaży szybkich testów do wykrywania przeciwciał Covid-19 – pomimo otrzymania zamówienia na 10 tysięcy sztuk testów, spółka nie była w stanie zapłacić za sprowadzenie testów i nie zrealizowała zamówienia. Podobny los spotkał także kolejne podobne zamówienie,

umowa sprzedaży hurtowej szybkich testów na przeciwciała koronawirusa – testy wprowadzono do oferty w opakowaniach jednorazowych pod marką Hemp&Health. Ze względu na artykuł w Pulsie Biznesu (prawdopodobnie chodzi o „Testowy ból głowy na NewConnect”), spółka wycofała je jednak ze sprzedaży i rozważa dodatkową rejestrację opakowań w URPL (Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

Inne koronawirusowe plany

Nie lepiej wyglądała również sytuacja w przypadku pozostałych projektów związanych z koronawirusem. Jedna z ogłaszanych umów dotyczących masek ochronnych nie została zrealizowana (podobnie jak w przypadku testów) ze względu na konieczność płatności z góry, co „znacznie przekraczało możliwości finansowe spółki”. Ze względów finansowych pod znakiem zapytania stoi również umowa współpracy z firmą Tech Robotics, w ramach której miały powstawać roboty dezynfekujące światłem UV-C.

Póki co nic nie wyszło także z bardzo rewolucyjnego, przynajmniej na papierze, projektu mającego umożliwić wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19. Wirusa miały tam wykrywać… bioimplanty wszczepiane użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym. Hemp & Health ogłaszał, że zawiązał w tym celu spółkę AliveHealth. Wciąż nie została ona jednak wpisana do KRS ze względu na problemy proceduralne. W związku z powyższym spółka ta nie złożyła zatem wniosku do NCBR w konkursie dotyczącym koronawirusów.

Nieudanych projektów było więcej

Do skutku nie doszło także wiele działań niezwiązanych z koronawirusem. Hemp & Health nie doszedł chociażby do porozumienia z kanadyjską firmą w sprawie wykorzystania patentu w obszarze dozowania środków przeciwbólowych w nanosprayu, bazujących na konopiach medycznych. Pomimo podpisanej umowy dotyczącej badania, rozwoju i produkcji biodegradowalnej włókniny polimerowej, to również i w tym przypadku wstrzymano dalsze rozmowy na temat realizacji projektu.

Planów, które ostatecznie nie doszły do skutku Hemp & Health miał jednak jednak jeszcze więcej, a to są tylko wybrane przykłady. W teorii brak „dowożenia” do końca tego, co zaplanowane powinno budzić niepokój inwestorów. Mimo to akcje tej spółki notowane są na jednym z najwyższych poziomów od ostatnich kilku lat. To czy pozostałe spółki związane z koronawirusem odniosą w swojej działalności większe sukcesy poznamy natomiast prawdopodobnie dopiero wraz z publikowanymi przez nie wynikami.