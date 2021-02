Helios

Sieć Helios nie otworzy kin w połowie lutego pomimo piątkowej decyzji rządu - poinformował PAP Biznes prezes Heliosa i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. Zdaniem Jagiełły, powrót do działalności w modelu zaproponowanym przez rząd jest zbyt trudny logistycznie oraz kosztowny. Multikino i Cinema City również wskazują na trudności w otwarciu kin w lutym, ale przed decyzją chcą zapoznać się z rządowym rozporządzeniem.

"Sieć kin Helios nie otworzy swoich obiektów w połowie lutego 2021 r. pomimo rządowej decyzji o takiej możliwości. Ponowne uruchomienie 50 kin w całej Polsce w zaostrzonym reżimie sanitarnym jest trudną logistycznie i kosztowną operacją - nie ma możliwości przeprowadzenia jej, jak powiedział premier, warunkowo na dwa tygodnie" - napisał Jagiełło w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

"To absurdalna propozycja, której kosztów mogą nie udźwignąć operatorzy kin" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w piątek, że rząd zezwoli na otwarcie od 12 lutego m.in. kin i teatrów w określonym reżimie sanitarnym. Decyzja ma obowiązywać warunkowo przez dwa tygodnie. Kina oraz inne instytucji kultury w Polsce pozostają zamknięte od 7 listopada ze względu na pandemię COVID-19.

Według prezesa Heliosa, otwarcie kin wymaga przede wszystkim przygotowania repertuaru i rozmów z dystrybutorami filmowymi, a następnie promocji wprowadzanych na ekrany tytułów, na co potrzeba - zdaniem Jagiełły - minimum ok. czterech tygodni.

"Wiemy, że widzowie chcą wrócić do instytucji kultury, w tym zwłaszcza wybrać się na seanse do kin, co potwierdzają niedawne sondaże. Sami też bardzo chcemy powrócić do działalności po kolejnej długiej przerwie, ale musimy być przygotowani pod każdym względem i mieć pewność, że nasze wysiłki i poniesione koszty nie pójdą po raz kolejny na marne" - napisał.

"Z żalem musimy podkreślić, że rząd w ogóle nie konsultował swojej decyzji z przedstawicielami naszej branży, a nasze sugestie dotyczące procesu przywracania działalności zostały zignorowane" - dodał.

Helios, spółka zależna Agory, jest właścicielem największej sieci kin w Polsce pod względem liczby obiektów - dysponuje obecnie 49 kinami z 277 ekranami.

Multikino - właściciel 33 kin w 27 miastach Polski z łączną liczbą 267 ekranów - przed decyzją o ponownym otwarciu swoich obiektów chce zapoznać się z treścią rozporządzenia Rady Ministrów. Wskazuje na trudności związane z decyzją rządu.

"Jest to otwarcie warunkowe, z zaznaczeniem, że po dwóch tygodniach decyzja ta może być cofnięta. W związku z tym spółka Multikino, aby podjąć decyzję o otwarciu swoich kin musi zapoznać się z rządowym rozporządzeniem, zawierającym szczegóły dotyczące zasad, na jakich można ponownie otworzyć kina oraz skonsultować się z dystrybutorami filmowymi, by ocenić możliwość pozyskania premierowych filmów w tak krótkim czasie" - napisano w komunikacie prasowym spółki.

"Kino w przeciwieństwie do innych branż nie posiada towaru w magazynie i nie może rozpocząć sprzedaży zaraz po ogłoszeniu otwarcia. Polegamy na dystrybutorach, którzy odpowiadają za marketing powierzonych im przez producentów filmów. Dystrybutorzy potrzebują standardowo minimum 4-6 tygodni na przygotowanie filmu do dystrybucji" - dodano, zaznaczając, że warunkowość otwarcia kin może jeszcze bardziej utrudnić decyzje m.in. odnośnie wprowadzenia nowych filmów w tak krótkim terminie.

Również Cinema City, do którego należy 35 kin w Polsce, zaczeka z decyzją do publikacji rozporządzenia. Firma ocenia, że otwarcie kin w lutym, a następnie ponowne ich zamknięcie, mogłoby spowodować nieodwracalne szkody dla wszystkich podmiotów działających na rynku.

"Możliwość bezpiecznego i racjonalnego otwarcia naszych placówek wymaga bardzo dokładnego zapoznania się z nowymi rozporządzeniami i wytycznymi. To proces, który wymaga przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa widzom i pracownikom, ale również dostarczenia odpowiedniego repertuaru filmowego" - napisano w oświadczeniu Cinema City.

"Dystrybutorzy potrzebują czasu na przygotowanie i wprowadzanie filmów do dystrybucji, w tym na prawidłowe przeprowadzenie kampanii marketingowych, a kina na dostosowanie swoich powierzchni do wszelkich wymogów sanitarnych, tak aby powitać swoich widzów w bezpiecznych warunkach. Dla biznesu kinowego bardzo istotna jest również możliwość konsumpcji na salach kinowych" - dodano.

Cinema City oceniło, że do ponownego uruchomienia branży kinowej w Polsce konieczne będzie: otwarcie wszystkich krajowych kin w tym samym czasie, zbudowanie atrakcyjnego kalendarza premier, intensywna promocja filmów oraz dopuszczenie co najmniej 50-procentowej frekwencji na sali, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości obsługi barowej. (PAP Biznes)

kuc/ asa/