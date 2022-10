Heineken zwiększył kontrolę nad Grupą Żywiec. Transakcja warta ponad miliard zł

fot. REUTERS/Tim Chong/File Photo / / FORUM

Heineken zwiększył zaangażowanie w notowaną na GPW Grupę Żywiec. W transakcji, której stroną był drugi największy akcjonariusz spółki, holenderski piwny konglomerat nabył akcje za ponad miliard złotych.

W wyniku transakcji pakietowej w dniu 18 października Heineken zwiększył udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Grupy Żywiec do 93,36 proc., z 65,16 proc. poprzednio. Spółka odkupiła akcje Grupy Żywiec od Harbin – podała Grupa Żywiec w komunikacie.

Heineken International poinformował o transakcji kupna 2 896 093 akcji Grupy Żywiec od Harbin B.V., który był dotychczas drugim największym akcjonariuszem spółki, posiadającym 33,19 proc. akcji. Po zmianach pakiet akcji Harbin wynosi 5 proc. w kapitale zakładowym.

Według informacji o transakcjach pakietowych dokonanych na rynku Heineken zapłacił za akcje Grupy Żywiec ponad 1,398 mld zł. Wynika z tego, że pojedyncza akcja kosztowała 482,90 zł wobec ceny 460 zł z poniedziałkowego zamknięcia. Oznacza to ok. 5-procentową premię, jaką zaoferował Heineken wobec ceny rynkowej. Kurs Żywca rósł we wtorek ok. godz. 10.30 o ponad 2 proc. do 470 zł za walor.

Po transakcji Heineken posiada 9 588 514 akcji Grupy Żywiec, podczas gdy wcześniej miał 6 692 421 akcji. Heineken został założony w 1864 roku i ma siedzibę w Amsterdamie. Oferuje swoje piwa m.in. pod markami Heineken, Amstel, Desperados, Sol, Tiger, Birra Moretti, Affligem, Lagunitas i Mort Subite, a także pod różnymi innymi regionalnymi i lokalnymi etykietami.

Heineken wszedł do Polski w 1994 r. kupując 25 proc. akcji Żywca po 120 zł każdą. W marcu 1998 r. Heineken po wezwaniu kontrolował już 50 proc. kapitału spółki. Wtedy kupował akcje po 345 zł. Później były kolejne emisje na przejęcia browarów regionalnych, które po części obejmowała holenderska spółka. Od spółki Harbin, akcje Żywca Heineken odkupywał także na początku XXI w., zwiększając udział w akcjonariacie do 62 proc. W 2013 r. udział wzrósł do ponad 65 proc. poprzez zależny od Heinekena Brau Union AG.

Grupa Żywiec jest obecnie spółką o najdłuższym stażu na GPW. Jej akcje są notowana na parkiecie od 24 września 1991 roku. Jest też jedyną spółką spośród największych producentów piwa w Polsce, notowaną na giełdzie.Spółka zyskiem dzieli się nieprzerwanie od 2003 roku. Niestety przez dość skromną liczbę akcji w wolnym obrocie pozostaje na uboczu głównych indeksów. Bieżąca kapitalizacja to ok. 4,8 mld zł.

