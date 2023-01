Historia Żywca na GPW dobiega końca. Heineken ściąga spółkę z giełdy

Grupa Heineken ogłasza przymusowy wykup akcji Grupy Żywiec. Z kolei GPW zawiesiła handel walorami, które na giełdzie były notowane od 24 września 1991 roku. Teraz miano spółki o najdłuższym giełdowym stażu przypadnie jednemu z banków.

Heineken International B.V ogłosił przymusowy wykup 73 458 akcji Żywca, po 486,12 zł za akcję - podano w gazecie Parkiet. Żądający wykupu posiada już bezpośrednio ponad 99,28 proc. ogólnej liczby akcji spółki.

Przymusowy wykup rozpocznie się 16 stycznia 2023 r. Dzień wykupu został ustalony na 19 stycznia 2023 r. Heineken zaoferował 486,12 zł za walor, czyli tyle ile jesienią zeszłego roku w poprzednim wezwaniu. Natomiast od 16 stycznia uchwałą zarządu GPW handel akcjami Grupy Żywiec, w związku przymusowym wykupem, został zawieszony. Zatem ostatnią transakcję zawarto 13 stycznia 2023 r. po 481 zł za sztukę. Grupa Żywiec była najdłużej notowaną spółką, z wciąż obecnych na warszawskim parkiecie. W całej swojej historii na GPW akcje Żywca podrożały o ponad 5365 proc.





Jej walory były notowane na GPW od 24 września 1991 roku, czyli 5 miesięcy po uruchomieniu giełdy, gdy w premierowej sesji uczestniczyło 5 spółek: Próchnik, Exbud, Krosno, Tonsil i Kable. Grupa Żywiec była też jedyną spółką spośród największych producentów piwa w Polsce, notowaną na giełdzie. Spółka zyskiem dzieliła się nieprzerwanie od 2003 roku w postaci wypłacanej dywidendy. Niestety przez dość skromną liczbę akcji w wolnym obrocie od lata pozostawała na uboczu głównych indeksów. Chociaż jej kapitalizacja wynosiła blisko 5 mld zł.

Teraz miano najstarszej, wciąż notowanej spółki, przejmie Millennium Bank, który jako pierwszy bank komercyjny zadebiutował na GPW 13 sierpnia 1992 r. wtedy pod nazwą Banku Inicjatyw Gospodarczych.

Heineken wszedł do Polski w 1994 r. kupując 25 proc. akcji Żywca po 120 zł każdą. W marcu 1998 r. Heineken po wezwaniu kontrolował już 50 proc. kapitału spółki. Wtedy kupował akcje po 345 zł. Później były kolejne emisje na przejęcia browarów regionalnych, które po części obejmowała holenderska spółka. Akcje Żywca Heineken odkupywał także na początku XXI w., zwiększając udział w akcjonariacie do 62 proc. W 2013 r. udział wzrósł do ponad 65 proc. poprzez zależny od Heinekena Brau Union AG. Kolejne zakupy rozpoczęły się w 2022 r. i skutkowały kolejnymi wezwaniami do sprzedaży akcji oraz doprowadziły do ostatecznego pożegniania się Grupy Żywiec z GPW.