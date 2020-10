Nobel z medycyny "za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C"

fot. MARC MUELLER / FORUM

Nobel z fizjologii i medycyny 2020 trafił do Harveya J. Altera, Michaela Houghtona i Charlesa M. Rice'a - odkrywców wirusa powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C - ogłosił w poniedziałek w Sztokholmie Komitet Noblowski.

Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 10 mln koron szwedzkich (950 tys. euro, czyli 4,29 miliona złotych).

/ Nagroda Nobla

Odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C, którego dokonali tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii, pomogło w skutecznej walce ze śmiertelną chorobą wątroby, na którą cierpi na świecie ponad 70 mln ludzi.

Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi Światowej Organizacji Zdrowia wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) był w 2016 r. przyczyną ok. 400 tys. zgonów ludzi na świecie. Przewlekła infekcja tym wirusem powoduje groźne dla zdrowia i życia powikłania, takie jak marskość wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy.

Dzięki odkryciu i udowodnieniu, że to HCV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C Harvey J. Alter, Michael Houghton oraz Charles M. Rice przyczynili się do rozwoju testów diagnostycznych oraz metod terapii, dzięki którym dziś WZWC stał się chorobą uleczalną. To pozwala ratować miliony pacjentów.

Każdy z tegorocznych noblistów z medycyny i fizjologii miał szczególny wkład w odkrycie przenoszonego drogą krwi wirusa HCV, który jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C). Ich badania dały podwaliny do rozwoju diagnostyki i leczenia.

Amerykanin Harvey J. Alter (85 lat) z National Institutes of Health w Bethesda (stan Maryland) jako pierwszy wykazał, że przyczyną WZW C jest nieznany wcześniej wirus.

Badania Kanadyjczyka Michaela Houghtona (urodzonego w latach 50. XX w. w Wielkiej Brytanii) z University of Alberta w Edmonton w Kanadzie pozwoliły wyizolować materiał genetyczny wirusa, który otrzymał nazwę wirus zapalenia wątroby typu C (wirus HCV).

Amerykanin Charles M. Rice (68 lat) z Rockefeller University w Nowym Jorku dostarczył ostatecznych dowodów na to, że zakażenie HCV jest wystarczającym czynnikiem prowadzącym do zapalenia wątroby.

Już wcześniej odkrycie wirusów wywołujących zapalenie wątroby typu A i B. Odkrycie wirusa WZW C przełożyło się na rozwój diagnostyki i metod leczenia, na długą metę pozwalając ocalić miliony chorych - podkreślono na stronie noblowskiej. (PAP)