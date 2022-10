Harrods zaatakowany przez aktywistów z grupy Just Stop Oil

fot. Martyn Wheatley / / FORUM

Najsłynniejszy dom towarowy w Londynie, Harrods, został w czwartek zaatakowany przez ekologicznych aktywistów z grupy Just Stop Oil. Ok. 20 członków grupy zablokowało ruch, po czym dwóch z nich, używając butli ciśnieniowych oblało witryny sklepu pomarańczową farbą.

To już trzeci atak przeprowadzony w ten sposób przez Just Stop Oil w ciągu tygodnia. W miniony piątek farbą oblana została siedziba londyńskiej policji metropolitalnej, a w niedzielę - salon samochodowy firmy Aston Martin. W tym samym czasie doszło jeszcze do dwóch innych głośnych akcji grupy - w piątek dwie aktywistki oblały zupą pomidorową znajdujący się w National Gallery w Londynie jeden z serii obrazów Vincenta van Gogha "Słoneczniki", a w poniedziałek rano dwóch innych aktywistów wspięło się na wanty mostu Królowej Elżbiety II na wschód od Londynu, blokując na nim ruch na 36 godzin.

BREAKING: Enraged motorists clash with Just Stop Oil activists blocking Knightsbridge after spraying paint over Harrods. More follows....@JustStop_Oil | @InsulateLove pic.twitter.com/F7yrps1klz — TalkTV (@TalkTV) October 20, 2022

Grupa Just Stop Oil, która ujawniła się po raz pierwszy w lutym tego roku, domaga się całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych. Zdobyła rozgłos agresywnymi formami protestu, w tym aktami wandalizmu. Oprócz tych już wspomnianych, było to np. przyklejenie się w lipcu przez jej członków do obrazów Johna Constable'a i Leonarda da Vinci, a w sierpniu zablokowanie siedmiu stacji benzynowych w centrum Londynu i zniszczenie dystrybutorów. (PAP)

bjn/ tebe/