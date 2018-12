Hardt z RPP: Przy inflacji poniżej 2,5 proc. wniosek o podwyżkę stóp przedwczesny

Wnioskowanie o podwyżkę stóp proc. zanim inflacja przekroczy 2,5 proc. jest przedwczesne – powiedział w czwartek Łukasz Hardt, członek RPP. Jego zdaniem, przy obecnej sytuacji inflacyjnej strategia „wait and see” jest optymalna dla RPP.

„Jeśli inflacja w tym momencie jest poniżej dolnej granicy celu to wydaje mi się, że w sytuacji tak niskiej inflacji bieżącej wnioskowanie o podwyżkę stóp proc. jest mało zasadne. Po drugie, nie wiemy wiele o kwestii energii. Od kształtu hipotetycznej rekompensaty będzie zależało to, czy wzrost cen energii znajdzie, czy też nie, odzwierciedlenie w inflacji (w kolejnych latach – PAP)” – powiedział Hardt w Warszawie w dyskusji zorganizowanej przez Instytut Sobieskiego.

„Dla mnie osobiście, dopóki inflacja nie wzrośnie powyżej celu 2,5 proc. i dopóki nie mamy wiarygodniej prognozy wzrostu inflacji powyżej 2,5 proc., to wydaje się, że jest za wcześnie o wnioskowanie podwyżki” – dodał.

Hardt podkreślił, że należy „bardzo mocno” patrzeć na oczekiwania inflacyjne.

„Obecnie oczekiwania inflacyjne są dość dobrze zakotwiczone na poziomie celu inflacyjnego. Jeżeli one by szły do góry, to mógłby być argument za podwyżką stóp procentowych” – powiedział.

Zdaniem Hardta, obniżka stóp procentowych byłaby niekorzystna dla stabilności systemu finansowego.

„Jeśli chodzi o Polskę i możliwość hipotetycznej obniżki stóp proc. w przypadku hipotetycznego załamania wzrostu gospodarczego, czego się w ogóle nie spodziewam, to taka obniżka byłaby niekorzystna. (…) Obniżka stopy proc. bardzo mocno uderzyłaby w dochodowość i zyskowność banków spółdzielczych, która już nie jest bardzo duża. Jestem mocno przeciwny, nawet mówieniu, że w sytuacji spowolnienia będziemy sięgali do tego rodzaju amunicji (obniżek stóp proc. – PAP)” - powiedział.

Hardt uważa, że nastawienie „wait and see” jest obecnie optymalne dla RPP.

„Od pewnego czasu zachowanie inflacji, nie tylko w Polsce, w pewnym sensie wymyka się dotychczas przyjętym ujęciom teoretycznym w modelach. (…) Wzrost gospodarczy w Polsce to ok. 5 proc., a odczyt flash inflacji za listopad to 1,2 proc. Wydawałoby się ze przy tak szybkim wzroście gospodarczym inflacja powinna być wyższa. Tym bardziej, że mamy szereg czynników w Polsce, które powinny powodować wyższą inflację, takie jak ciasny rynek pracy (…), popyt konsumpcyjny jest bardzo dobry, nastroje konsumentów są dobre, etc.” – powiedział.

„Wydaje się, że jeżeli chodzi o przyszły rok sytuacja jest bardzo niepewna (…). Nie wiadomo jakie będą rekompensaty podwyżek cen energii elektrycznej i czy w ogóle te rekompensaty się pojawią. (…) Najlepszą strategią w polityce pieniężnej jest obecnie strategia adaptacyjna, obserwujemy bieżące dane i czekamy, co się dzieje z inflacją. Strategia wait and see wydaje się najbardziej optymalną” – dodał.

Ekonomista byłby skłonny zaakceptować ryzyko zbyt późnej reakcji RPP.

„Z jednej strony jest ryzyko niepotrzebnej podwyżki stopy, a z drugiej możemy się spóźnić. Jestem gotowy bardziej akceptować ryzyko późniejszej reakcji. Wydaje mi się, że transmisja od hipotetycznej wyższej stopy do gospodarki realnej będzie szybsza niż kiedyś” – powiedział. (PAP Biznes)

