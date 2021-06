Hardt z RPP: Potrzebna jest sygnalna podwyżka stopy referencyjnej

fot. Filip Błażejowski / / FORUM

Stopy procentowe w Polsce powinny być w tym momencie delikatnie normalizowane, potrzebna jest tzw. sygnalna podwyżka - powiedział we wtorek w radiu TOK FM członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hardt. Dodał, że brak normalizacji polityki pieniężnej w najbliższym czasie grozi odkotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych i trwale podwyższonym CPI.

"Moim zdaniem stopa referencyjna NBP powinna już teraz być wyższa o co najmniej 15 pb. Potrzebna jest tzw. sygnalna podwyżka stopy referencyjnej NBP. I dodam jeszcze jedno - im później normalizacja polityki pieniężnej NBP tym prawdopodobnie jej skala będzie musiała być większa. Lepiej wcześniej zareagować i podnieść mniej, niż w sytuacji gdy zareagujemy później, wtedy ta podwyżka będzie musiała być prawdopodobnie wyższa" - powiedział Hardt.

"Stopy powinny być w tym momencie delikatnie normalizowane" - dodał.

W ocenie członka RPP, brak normalizacji polityki pieniężnej w najbliższym czasie grozi odkotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych i trwale podwyższoną inflacją.

"Jeśli w żaden sposób nie znormalizujemy polityki pieniężnej w najbliższym czasie, to naprawdę ryzykujemy silnie podwyższony poziom inflacji w przyszłym roku. To czego ja się obawiam to to, że uczestnicy rynku zaczną utrwalać się w przekonaniu, że scenariusz podwyżki stóp przez RPP jest bardzo mało prawdopodobny - skoro nie podnieśli na początku ubiegłego roku, i nie podnoszą teraz. To ryzyko dla zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych" - powiedział Hardt.

"Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony NBP w najbliższym czasie może prowadzić do ryzyka odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, a od tego prosta droga do trwale podwyższonej inflacji" - dodał. (PAP Biznes)

