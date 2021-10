Hardt (RPP): Stopa referencyjna powinna wzrosnąć do 1,5 proc.

Gatnar (RPP): Podwyżka stóp proc. to początek normalizacji polityki pieniężnej

Co będzie w następnych czterech kwartałach - pokaże listopadowa projekcja, dla mnie jest to początek normalizacji polityki pieniężnej - ocenił w telewizji Biznes24 członek RPP Eugeniusz Gatnar. Dodał, że w horyzoncie czterech kwartałów inflacja nie wróci do przedziału odchyleń od celu.