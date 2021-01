Hardt: Nie ma przestrzeni do dalszej obniżki stóp proc.

fot. Filip Błażejowski / FORUM

W tym momencie przestrzeni do dalszej obniżki stóp proc. po prostu nie ma, a ewentualna obniżka byłaby przeciwskuteczna - powiedział w telewizji Biznes24 członek RPP Łukasz Hardt. Jego zdaniem kurs złotego nie jest barierą dla eksportu. Ekonomista ponownie wskazał na konieczność uruchomienia "polskiego TLTRO".

"W tym momencie moim zdaniem przestrzeni do dalszej obniżki stóp proc. po prostu nie ma. Ewentualna obniżka byłaby przeciwskuteczna i na pewno nie zastymulowałaby gospodarki, absolutnie nie" - powiedział Hardt.

Zdaniem ekonomisty kurs złotego nie jest barierą dla eksportu.

"Jako członkowi RPP trudno jest mi wypowiadać się na temat konkretnego kursu złotego. Mechanizm płynnego kursu walutowego dobrze służył i służy polskiej gospodarce. (...) Nie wydaje mi się, patrząc chociażby na dane zeszłoroczne (rekordowe poziomy eksportu - PAP), by ten kurs walutowy był przeszkodą dla polskich eksporterów"

Dodał, że polski eksport jest konkurencyjny na rynkach światowych.

Ekonomista ponownie wskazał na konieczność uruchomienia "polskiego TLTRO".

"Jako członek RPP czułbym się bardziej komfortowo, gdybym miał więcej narządzi, gdyby gospodarka tego potrzebowała. (...) Wydaje mi się, że tym narzędziem, którego bardzo brakuje jest to, co ja nazywam polskim odpowiednikiem TLTRO Europejskiego Banku Centralnego. W uproszczeniu chodzi o to, by bank centralny mógł przekazywać bankom komercyjnym płynność pieniądza pod warunkiem, że ta płynność zostanie przekazana przez banki komercyjne prywatnym przedsiębiorcom. (...) Nie twierdzę, że samo to narzędzie, hipotetycznie wprowadzone, spowodowałoby głód kredytowy. Niepewność jest ogromna, przedsiębiorcy boją się inwestować. Tym bardziej powinniśmy przez banki komercyjne zaproponować celowane instrumenty polityki pieniężnej" - powiedział Hardt.

Członek RPP ma nadzieję na powolny powrót gospodarki do normalności, na co mogą - jego zdaniem - wskazywać także czwartkowe dane GUS o wynagrodzeniach i zatrudnieniu.

"Odczyt dynamiki wynagrodzeń za grudzień jest niewątpliwie pozytywnym zaskoczeniem. (...) Grudzień to dosyć nietypowy miesiąc, gdzie w niektórych branżach wypłacane są premie. Pamiętajmy, że grudzień to miesiąc, gdzie mieliśmy pewne odmrożenie gospodarki. (...) Czytam te dane też w taki sposób, że (...) szczególnie polski przemysł pomimo pandemii jest nadal w dobrej, relatywnie bardzo dobrej kondycji, biorąc pod uwagę epidemię. (...) Oczywiście inna sytuacja jak wiemy jest w sektorze usług, który podlega nadal w dużej mierze epidemicznym obostrzeniom" - powiedział.

"Te relatywnie dobre odczyty wynagrodzeń, poziom bezrobocia, dynamika zatrudnienia, świadczą o tym, że odpowiedź rządu, polityki fiskalnej, tarcze finansowe były dobrą odpowiedzią. (...) Co będzie w tym roku zobaczymy, mam nadzieję, że będzie to rok powolnego, ale jednak powrotu do normalności" - dodał.

Według GUS wynagrodzenie w grudniu rdr wzrosło o 6,6 proc. wobec konsensusu 4,7 proc., po 4,9 proc. w listopadzie.

Zatrudnienie w grudniu rdr spadło o 1,0 proc. wobec konsensusu -1,2 proc. i listopadowego odczytu -1,2 proc. (PAP Biznes)

