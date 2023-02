Hanna Gill-Piątek odchodzi z Polski 2050

Solidarna Polska domaga się zmian w ustawie wiatrakowej. "Minimum 1 km od zabudowy"

Chcemy, aby odległość od zabudowy do wiatraków nie mogła być mniejsza niż 1000 metrów - ogłosili we wtorek w Sejmie posłowie Solidarnej Polski po złożeniu poprawki do projektu tzw. ustawy wiatrakowej.