Handel najbardziej odporny na COVID-19

Handel jest najbardziej odporną branżą na COVID-19, liczy na wzrost sprzedaży i płynności - wynika z branżowego badania dla Europejskiego Funduszu Leasingowwgo. Dodano, że rośnie optymizm przedsiębiorców z sektora hotelarskiego i gastronomicznego.

Jak wynika z branżowego barometru EFL na pierwszy kwartał 2021 roku, handel jest najbardziej odporną na COVID-19 branżą spośród sześciu badanych. Subindeks dla tej branży wyniósł 50,7 pkt. Dla transportu i łączności było to 48,9; dla budownictwa 48,8; dla hoteli i restauracji 47,7; dla produkcji 49,3; dla usług 49,5.

Subindeks przyjmuje wartości od 0 do 100. Przekroczenie 50 pkt oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju. Jeśli on jest niższy, oznacza to, że warunki są niekorzystne. Próg 50 pkt oznacza poziom ograniczonego rozwoju.

"W czterech branżach (budownictwo, horeca, transport i usługi) obserwujemy wzrost nastrojów. Najbardziej istotny dla branży horeca (5,1 pkt). W przypadku handlu (-2,1 pkt oraz produkcji (-2,2 pkt) obserwujemy delikatne pogorszenie nastrojów" - wskazano w badaniu.

Dodano, że wartość głównego barometru EFL na pierwszy kwartał 2021 r. wyniósł 49,3 pkt i jest on o 0,8 pkt wyższy niż w czwartym kwartale ub.r.

Odnośnie handlu to EFL informuje, że na wynik powyżej 50 pkt. największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży i płynności finansowej.

"Ponad 28 proc. przedstawicieli firm handlowych spodziewa się wzrostu zamówień w pierwszym kwartale tego roku – to największy odsetek wśród sześciu sektorów. Warto jednak zwrócić uwagę, że na spadek sprzedaży wskazuje niewiele mniej liczna grupa – 27,5 proc. zapytanych. Za sprzedażą idą prognozy dotyczące płynności finansowej. Tutaj podobnie jest najbardziej liczna grupa optymistów spośród sześciu sektorów. Na poprawę płynności wskazuje 1 na 4 handlowców. W ocenie poziomu inwestycji handel niczym nie wyróżnia się na tle pozostałych sektorów. Tylko 3 proc. zapytanych planuje więcej inwestować" - wskazano.

Jak dodano w przypadku sektora handlowego, 28 proc. zapytanych uważa, że w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku pogorszenia sytuacji. Przeciwnego zdania jest z kolei 26 proc. respondentów, a według 32 proc. sytuacja się nie zmieni.

Badanie wykazało, że ponad połowa handlowców (56 proc.) obawia się, że pandemia spowoduje upadki firm i zamykanie działalności gospodarczej. Dodano, że po branży horeca jest to największy odsetek wśród sześciu badanych sektorów.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-18 grudnia 2020 roku na reprezentatywnej grupie 600 mikro, małych i średnich firm.

Europejski Fundusz Leasingowy należy do Grupy Credit Agricole. (PAP)

