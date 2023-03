Handel akcjami SVB wstrzymany. Trudne próby pozyskania kapitału

Mimo startu sesji na Wall Street nie ruszył handel akcjami banku Silicon Valley Bank. Stacja CNBC donosi, że przy pomocy profesjonalnych doradców, trwają poszukiwania kupca po nieudanych próbach pozyskania kapitału. W przedsesyjnych transakcjach walory spółki taniały o kolejne 60 proc.

W piątek handel akcjami Silicon Valley Bank (SVB), pożyczkodawcy dla startupów technologicznych, został wstrzymany. Przed tym, akcje spółki spadały w handlu przedsesyjnym o 60 proc., po zniżce w czwartek także o 60 proc.

Bank ogłosił dzień wcześniej, że chce w ramach emisji akcji pozyskać ponad 2 mld dolarów. RyzykoKilka banków było w piątek wielokrotnie zatrzymywanych, w tym First Republic, PacWest i skoncentrowany na kryptowalutach Signature Bank, które ostatnio spadły o 10% do 23% utraty płynności potraktowano jak potencjalny pierwszy klocek w efekcie domina, który mógłby wpłynąć na cały sektor bankowy. Eksperci jednak uspokajają, że sytuacja SVB jest inna od tej z pierwszej dekady XXI w. i upadku Lehman Brothers i Bear Sternsa.

W piątek stacja CNBC podała, że próba szybkiego pozyskania kapitału przez SVB jednak się nie udała przy obserwowanym odpływie depozytów. Według doniesień, bank szuka kupca i zatrudnił w tym celu profesjonalnych doradców. W oczekiwaniu na kolejne wiadomości notowania akcji zostały zatrzymane.

Zalecenie wycofania kapitałów z banku wydało kilku znanych zarządzających funduszami VC jak Tribe Capital, czy Founders Fund, założony przez Petera Thiela (udziałowca takich firm jak Meta czy Palantir).

Zgodnie z planem opublikowanym w środę, SVB zamierzało sprzedać akcje zwykłe o wartości 1,25 miliarda dolarów i kolejne 500 milionów dolarów zamiennych akcji uprzywilejowanych.

SVB ogłosiło również zawarcie umowy z firmą inwestycyjną General Atlantic w sprawie sprzedaży akcji zwykłych o wartości 500 mln dolarów, chociaż umowa ta była uzależniona od zamknięcia pierwszej, większej oferty akcji zwykłych.

