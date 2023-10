"Hamas szykuje się na długą wojnę". USA nie stawiają Izraelowi żadnych warunków

Stosunkowo mało intensywny ostrzał rakietowy Izraela ze Strefy Gazy w ostatnich dniach wskazuje na to, że palestyński Hamas szykuje się na długą wojnę - powiedział w czwartek dziennikarzom dowódca frontu wewnętrznego Sił Obronnych Izraela (IDF), generał Rafi Milo.

fot. Mcs2 Nick Brown/Us Navy / / Reuters

"Hamas zarządza atakami rakietowymi w sposób, który oznacza, że to (wojna) potrwa wiele tygodni; zmniejszył liczbę ostrzałów do około 200-400 rakiet dziennie, by móc sobie pozwolić na długą walkę" - wyjaśnił Milo, którego cytuje portal Times of Israel.

Portal przypomina, że podczas sobotniego ataku Hamas wystrzelił w stronę Izraela kilka tysięcy rakiet w ciągu paru godzin.

Generał Milo poinformował, że obecnie wróg obiera za cel środkową część kraju i ostrzeliwuje ją raz lub dwa razy dziennie, aby możliwie jak najwięcej Izraelczyków było stale zagrożonych atakiem.

Siły inżynieryjne IDF poinformowały, że terroryści nie są już w stanie przedostać się do Izraela przez barierę graniczną, ponieważ została ona "zapieczętowana, a IAF (izraelskie siły powietrzne) ostrzeliwują napastników zbliżających się do muru".

Armia przekazała też, że rezerwiści zostali rozlokowani w miejscowościach położonych na granicy Izraela z Libanem w ramach ogólnego wzmacniania obecności sił obronnych na północy kraju.

Sekretarz obrony Austin: USA nie stawiają żadnych warunków dotyczących wykorzystania pomocy wojskowej przez Izrael

"Nie stawiamy żadnych warunków dotyczących użycia naszego sprzętu (przez Izrael). To jest armia zawodowa, na której czele stoi zawodowe dowództwo. Mamy nadzieję i oczekujemy, że wykonają oni swoje zadania prawidłowo, realizując postawione zadania w kampanii" – oznajmił w Brukseli sekretarz obrony USA Lloyd Austin po zakończeniu dwudniowego spotkania ministrów obrony państw NATO.

W czwartek szef sztabu generalnego izraelskiej armii, generał Herci Halewi przyznał, że wojsko nie stanęło na wysokości zadania jeśli chodzi o obronę kraju.

W swej pierwszej publicznej wypowiedzi od początku wojny z Hamasem najwyższy rangą izraelski dowódca przyznał, że przeoczono sygnały ostrzegawcze, a armia dopuściła do przeniknięcia do Izraela agentów tej organizacji i masowych mordów, do których doszło w sobotę.

Podkreślił, że Izrael zrobi wszystko, co w jego mocy, by odbić zakładników, których wzięli terroryści z Hamasu i innych tego rodzaju ugrupowań; nazwał sobotnie mordy "rzezią", której dopuścili się "bezlitośni terroryści".

7 października rano Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od pięciu dni konfliktu zginęło już około 1,3 tys. Izraelczyków i podobna liczba Palestyńczyków ze Strefy Gazy. (PAP)

fit/ ap/

arch.