Hamas odpowiedział "ogólnie pozytywnie" ws. zakładników. Zawieszenie broni coraz bliżej?

Hamas odpowiedział na propozycję dotyczącą uwolnienia pozostających w niewoli zakładników w Strefie Gazy i trwałego wstrzymania walk - poinformowali we wtorek w Dosze premier Kataru szejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Szef amerykańskiej dyplomacji powtórzył podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem katarskiego rządu, że propozycja przedstawiona Hamasowi była "poważna". "Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale nadal wierzymy, że porozumienie jest możliwe i niezbędne. Będziemy nadal czynić starania, aby je osiągnąć" - powiedział Blinken i dodał, że USA analizują w tej chwili odpowiedź Hamasu.

W środę Blinken spotka się z przedstawicielami izraelskiego rządu.

"Chciałbym poinformować media, że otrzymaliśmy odpowiedź od Hamasu w odniesieniu do ogólnych ram porozumienia w sprawie zakładników" - powiedział na tej samej konferencji szejk Al Thani. "Są w niej pewne zastrzeżenia, ale ogólnie jest pozytywna. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, nie będziemy teraz omawiać szczegółów" - zaznaczył katarski premier i dodał, że odpowiedź została przekazana Izraelowi.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odbywa pięciodniową podróż do krajów Bliskiego Wschodu. Zgodnie z komunikatem Departamentu Stanu priorytetem wizyty jest zwiększenie pomocy humanitarnej dla mieszkańców Strefy Gazy.

Egipt potwierdził otrzymanie odpowiedzi Hamasu dot. propozycji porozumienia z Izraelem

Egipt potwierdził, że otrzymał we wtorek od Hamasu odpowiedź dotyczącą porozumienia o zawieszeniu broni z Izraelem i uwolnienia pozostających w niewoli izraelskich zakładników. Wcześniej o tym, że palestyński ruch przesłał negocjatorom swoje stanowisko, poinformowali w Dosze premier Kataru szejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Jak pisze agencja Reuters, jeden z liderów Hamasu Ghazi Hamad oświadczył, że jego ruch, w ramach porozumienia, żąda całkowitego zakończenia wojny w Strefie Gazy, co nie jest zgodne ze stanowiskiem Izraela, który oczekuje tymczasowych przerw w walkach i stopniowego uwalniania zakładników.

Ogólną treść odpowiedzi Hamasu potwierdził portal Times of Israel, który podał, że palestyński ruch domaga się "kompleksowego i całkowitego zawieszenia broni i zakończenia agresji przeciwko naszemu narodowi oraz zapewnienia pomocy, schronienia, odbudowy, oraz zniesienia blokady Strefy Gazy i zakończenia wymiany więźniów".

Według Times of Israel, który powołuje się na publicznego nadawcę Kan, Tel Awiw nie zamierza zgodzić się na warunki Hamasu. "Nie zgodzimy się na żadne warunki zakończenia wojny" – powiedział nadawcy Kan anonimowy rozmówca z administracji rządowej Izraela. Dodał, że odpowiedź Hamasu jest interpretowana w Izraelu jako odrzucenie proponowanego porozumienia.

Izraelska armia: rozpoczęliśmy dochodzenie w sprawie wojny w Strefie Gazy

Odpowiadając na publikację dziennika "Israel Hajom" o wojskowych izraelskich, wzywających do przeprowadzenia śledztwa w sprawie ataku Hamasu z 7 października, szef sztabu gen. Herci Halewi potwierdził we wtorek, że armia rozpoczęła dochodzenie dotyczące swoich działań w kontekście wojny w Strefie Gazy.

"Dochodzenie wymaga czasu, wymaga dociekań, a wszyscy rozumiemy, że trudne dochodzenia wymagają również przestrzeni emocjonalnej. Trzeba je zrobić we właściwy sposób. I dlatego czekaliśmy aż do teraz" – powiedział Halewi podczas konferencji prasowej.

"Nasz cel jest bardzo prosty. Chcemy poruszyć niebo i ziemię, dowiedzieć się, zrozumieć, co zadziałało, co nie zadziałało i co mogliśmy zrobić inaczej" – podkreślił Halewi, nie podając szczegółowo zakresu dochodzenia.

We wtorkowym artykule w "Israel Hajom" podano, że "wielu dowódców polowych, głównie w stopniach podpułkownika, pułkownika i generała brygady, wzywa do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia w sprawie wydarzeń z 7 października". Jeden z dowódców, z którym rozmawiał dziennik powiedział, że rozmowy na ten temat są powszechne wśród żołnierzy w różnych jednostkach i formacjach.

"Przez całą moją służbę w armii, czyli ponad 20 lat, naszym DNA było badanie każdego zdarzenia w dociekliwy i dogłębny sposób. Przede wszystkim, żeby zrozumieć, co się stało, a następnie zrozumieć, dlaczego przydarzyło się to nam i wreszcie zastanowić się, co należy zrobić, aby poprawić się w przyszłości. (...) Niestety, dowódcy nad nami sprawiają wrażenie, że obecna sytuacja jest dla nich +komfortowa+, ponieważ wojna stała się czymś rutynowym" - powiedział wojskowy.

Zdaniem portalu Ynet oświadczenie szefa sztabu idzie w parze ze zbliżającym się końcem operacji w Strefie Gazy. Większość dywizji obecnych w Strefie Gazy już opuściła to terytorium i dlatego sztab uważa, że nadszedł czas na rozpoczęcie dochodzenia dotyczącego funkcjonowania izraelskich sił zbrojnych "w dniach i tygodniach poprzedzających 7 października, w dniu morderczego ataku Hamasu (...) oraz podczas operacji naziemnej, która jak wspomniano dobiega końca".

