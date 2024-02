Hamas chce całkowitego wstrzymanie ognia. "Nie zaakceptujemy niczego innego"

Hamas nie zaakceptuje niczego innego niż całkowite wstrzymanie ognia w Strefie Gazy - oświadczył lider organizacji terrorystycznej Ismail Hanije, cytowany w sobotę przez telewizję Al-Dżazira.

fot. Anas-Mohammed / / Shutterstock

Mówiąc o wymaganiach Hamasu Hanije wymienił "całkowite zaprzestanie agresji, wycofanie armii okupacyjnej z Gazy i zniesienie niesprawiedliwego oblężenia".

"Izrael musi także uwolnić palestyńskich więźniów odsiadujących długie wyroki w ramach każdej nadchodzącej umowy" - oznajmił w oświadczeniu lider Hamasu, obwiniając jednocześnie Izrael o brak postępu w negocjacjach.

"Okupant w dalszym ciągu zwleka z ważnymi dla naszego narodu kwestiami, a jego stanowisko koncentruje się na uwolnieniu więźniów przetrzymywanych przez ruch oporu (terrorystyczny Hamas - PAP)" - napisał lider organizacji.

"Naszym celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie wymiany więźniów, na mocy którego nasi więźniowie, zwłaszcza starsi i ci z długimi wyrokami, zostaną uwolnieni" - wyjaśnił.

Blinken: Kraje arabskie chcą wkrótce znormalizować stosunki z Izraelem

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium w sobotę oświadczył, że wiele krajów arabskich chce znormalizować stosunki z Izraelem i że w nadchodzących miesiącach przed Izraelem otwiera się „nadzwyczajna szansa” na integrację ze swoimi arabskimi sąsiadami.

"Praktycznie ka żdy kraj arabski naprawdę chce teraz zintegrować Izrael z regionem, by znormalizować stosunki (...), by zaangażować się w zobowiązania i gwarancje w zakresie bezpieczeństwa, by Izrael mógł czuć się bezpieczniej” – powiedział Blinken.

Przemawiając na jednym z paneli konferencji szef dyplomacji USA podkreślił także „pilną” konieczność kontynuowania procesu tworzenia państwa palestyńskiego, które zapewniłoby również bezpieczeństwo Izraela. Za „absolutnie niezbędne” uznał, by Izrael zapewnił „ochronę ludności cywilnej” w Strefie Gazy.

Wypowiadając się na temat wojny na Ukrainie, Blinken nazwał ją „strategiczną porażką Putina”.

Szef amerykańskiej dyplomacji opowiedział się też za zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w świecie.

„W stosunkach międzynarodowych, jeśli nie będziesz przy stole, to będziesz w menu. Dlatego bardzo ważne jest dla nas zaangażowanie wielostronne i to robimy" - podkreślił.

W minionym tygodniu podczas wizyty w Izraelu Blinken powiedział w Tel Awiwie, że normalizacja stosunków Arabii Saudyjskiej z Izraelem zależy od zakończenia wojny w Strefie Gazy i gotowości Izraela do wejścia na drogę prowadzącą do powstania państwa palestyńskiego.

