Halsem po zysk, czyli o magii sportów wodnych

Co jest pięknego w sportach wodnych? Czy da się na nich zarobić? Jak to się stało, że Polska jest potęgą w produkcji desek i jachtów? Czy szkółka kite'a to dobry biznes? Dlaczego biznesmeni ścigają się na rozmiar jachtów?

W kolejnym odcinku podcastu Puls Biznesy do słuchania rozmawiamy z Adamem Stańczakiem, biznesmenem-żeglarzem, który założył klub, Dariuszem Rosiakiem, twórcą Nobile, światowego lidera w produkcji desek do kitesurfingu, Mateuszem Kusznierewiczem, o żeglowaniu i biznesie, Bartkiem "Kosmitem" Kulczyńskim, o szkółce kitesurfingu i Francisem Lappem, o produkcji jachtów