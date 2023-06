Hałas na plaży? W Portugalii grożą wysokie kary

PODRÓŻ DO WŁOCH Za wstęp do Panteonu trzeba będzie zapłacić. Wpływy z biletów będą przekazywane na rzecz ubogich Od 1 lipca obowiązywać będzie bilet wstępu do rzymskiego Panteonu, a od 16 lipca kursować będzie bezpośredni pociąg z Wiecznego Miasta do Pompejów - poinformował włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano.