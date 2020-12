Haitong zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla banków

fot. Robert Gardziński / FORUM

Haitong Bank, w raporcie z 17 grudnia, podniósł rekomendację dla Alior Banku i mBanku do "neutralnie" ze "sprzedaj" i obniżył zalecenie dla Banku Handlowego do "neutralnie" z "kupuj" .

Analitycy podwyższyli cenę docelową Banku Pekao o 15 proc. do 75,9 zł, ING Bank Śląski o 23 proc., do 194,6 zł, PKO BP o 26 proc., do 32,9 zł oraz Santander Bank Polska o 37 proc. do 210,2 zł.

Cena docelowa dla mBanku wzrosła o 16 proc. do 187,9 zł, a Alior Banku o 47 proc. do 17,3 zł.

Analitycy obniżyli rekomendację dla Banku Handlowego, ale podnieśli cenę docelową jego akcji o 8 proc. do 36,9 zł.

Haitong Bank utrzymał rekomendację "neutralnie" dla Banku Millennium, podnosząc cenę docelową o 14 proc. do 3,2 zł, ponieważ analitycy obawiają się potencjalnej luki kapitałowej w wysokości 1,2 mld zł, wynikającej z proponowanego przez KNF scenariusza rozwiązania kwestii kredytów frankowych, co może potencjalnie osłabić zdolność tego banku do dalszego powiększania udziału w rynku.

Poniżej tabela z rekomendacjami oraz cenami docelowymi spółek.

PKO BP kupuj 32,9 Pekao kupuj 75,9 Santander BP kupuj 210,2 mBank neutralnie 187,9 ING BSK kupuj 194,6 B.Millennium neutralnie 3,2 Alior Bank neutralnie 17,3 B.Handlowy neutralnie 36,9 BNP Paribas PL kupuj 67,0

Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga. Raport został po raz pierwszy udostępniony 17 grudnia, o godz. 8.00.

W załączniku do depeszy zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami. (PAP Biznes)

