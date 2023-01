Rekomendacje ściągają kurs Allegro w dół. Goldman Sachs radzi "sprzedaj"

Na rynku pojawiły się aktualizacje rekomendacji dla Allegro, które nie zostały dobrze przyjęte przez inwestorów. Zarówno Haitong Bank, jak i Goldman Sachs obniżyli swoje typy dla perspektyw dla spółki.

"Haitong Bank, w raporcie z 18 stycznia, obniżył rekomendację dla Allegro do "neutralnie" z "kupuj". Cena docelowa dla akcji Allegro została podniesiona do 31,9 zł (z 30,5 zł). Z kolei Goldman Sachs obniżył rekomendację dla Allegro do "sprzedaj" z "neutralnie", a cenę docelową akcji tej spółki wyznaczył na 27 zł.

"Podnosimy cenę docelową akcji do 31,9 zł (z 30,5 zł) w związku z 1 proc./2 proc. podwyżką naszych prognoz EBITDA na lata 23E/24E oraz wzrostem wyceny spółek porównywalnych z branży e-commerce" - napisano w raporcie Haitong Banku.

W efekcie publikacji nowych rekomendacji kurs Allegro zniżkował w czwartek o godz. 10.20 o ok. 5,1 proc. przy ponad 100 mln zł obrotu — największych na rynku.

"12 stycznia br. spółka Sea Ltd poinformowała o zamknięciu działalności Shopee w Polsce. Wiadomość ta nie powinna być dużym zaskoczeniem, gdyż Shopee już w 4 kw. 2022 wdrożyło kroki restrukturyzacyjne w Polsce. Shopee był w ostatnim roku najbardziej agresywnych graczem rynkowym, z agresywnymi kampaniami marketingowymi oraz polityką opłat i prowizji. Zamknięcie Shopee ma dwojakie konsekwencje dla Allegro i rynku e-commerce: bezpośrednie (przejęcie GMV/kupujących) i pośrednie (zmniejszenie presji konkurencyjnej). Allegro, jako niekwestionowany lider rynku, jest również największym beneficjentem zamknięcia Shopee" - dodano.

W raporcie wskazano, że skala bezpośredniego wpływu na finanse Allegro powinna być jednak raczej ograniczona (przyrost GMV szacowany jest na około 0,5 mld zł/1,1 mld zł w 23/24).

"Większy wpływ na kurs akcji Allegro widzimy w czynnikach pośrednich związanych ze złagodzeniem presji konkurencyjnej. Powinno to również poprawić ogólne nastawienie do Allegro – spółka w ostatnich dwóch latach znajdowała się pod silną presją kilku czynników, z których jednym była rosnąca presja konkurencyjna" - napisano.

"Nadal uważamy, że odbudowa dynamiki EBITDA Allegro w 23E+ i zamknięcie Shopee jest czynnikiem wspierającym. Zwracamy jednak uwagę, że po ostatniej zwyżce kursu akcji, Allegro jest obecnie wyceniane właściwie. Według naszych szacunków, Allegro jest wyceniane według wskaźnika EV/EBITDA na poziomie 16,1x/12,2x 23E/24E, co daje 30 proc./17 proc. premię w stosunku do spółek porównywalnych" - dodano.

