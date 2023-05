"Haczyk" przy zakupie domu z fotowoltaiką. Nie będzie darmowego prądu?

Czasem właściciel sprzedawanego domu z fotowoltaiką ma nadwyżkę prądu. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wyjaśniają, czy „przechodzi” ona na nowego właściciela.

fot. Roman Bodnarchuk / / Shutterstock

O rosnącej popularności instalacji fotowoltaicznych (PV) możemy się przekonać, przeglądając ogłoszenia sprzedaży domów. Okazuje się, że są one o wiele częstsze niż chociażby pięć lat wcześniej. Chodzi nie tylko o kilkuletnie budynki. Na rynku spotkamy również starsze domy, które w ramach kompleksowego remontu zostały wyposażone w instalację fotowoltaiczną.

W związku ze wzrastającą popularnością fotowoltaiki na rynku wtórnym nasuwa się pytanie, na które odpowiedź trudno jest znaleźć w internecie. Mianowicie chodzi o to, czy w razie zakupu domu wraz z instalacją fotowoltaiczną nadwyżka prądu „przejdzie” na nowego właściciela.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili udzielić na nie odpowiedzi. Informacji warto zaczerpnąć bezpośrednio w firmach energetycznych. Niestety, tylko część z nich udzieliła wyjaśnień.

Wszystko zależy od aktualnego mechanizmu rozliczeń

Informacje uzyskane od przedsiębiorstw energetycznych wskazują, że sposób potraktowania nadwyżki wyprodukowanego prądu w razie sprzedaży domu zależy od przyjętych zasad rozliczeń. Warto zatem przypomnieć, że rozliczenia z małymi producentami energii elektrycznej (tzw. prosumentami) obecnie odbywają się w dwóch wariantach. Osoby posiadające instalację fotowoltaiczną uruchomioną przed końcem marca 2022 roku przez kolejne 15 lat (od momentu pierwszego wprowadzenia prądu do sieci) będą korzystały z dotychczasowego systemu net-meteringu.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Identyczna zasada dotyczy właścicieli domów, którzy najpóźniej 31 marca 2022 r. złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Generalnie rzecz ujmując, system net-meteringu pozwala prosumentowi w ciągu kolejnych 12 miesięcy odzyskać 80% nadwyżki energii wprowadzonej do sieci. Mówimy o osobach posiadających typową instalację PV o mocy nie większej niż 10 kW. Zaletą net-meteringu jest jego większa przewidywalność dotycząca poziomu korzyści finansowych.

Natomiast system net-billingu, którego chciało uniknąć wielu prosumentów montujących pospiesznie instalacje przed 1 kwietnia 2022 r., przewiduje rozliczenie wartościowe zamiast ilościowego dla energii pobranej z sieci i wprowadzonej do niej. Nowy system zakłada zakup pobieranej energii ze wszystkimi opłatami przesyłowymi i jednocześnie odsprzedaż nadwyżki prądu bez tych opłat (według ceny giełdowej). Co ważne, net-billing funkcjonuje w warunkach rozliczenia rocznego i zapewnia zwrot niewykorzystanej (w okresie 12 miesięcy) nadpłaty wynoszący do 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym. Mowa o miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Przy net-meteringu cała nadwyżka przepada

Przed zakupem lub sprzedażą domu z fotowoltaiką warto sprawdzić, na jakich zasadach jest rozliczana produkcja prądu, będzie to miało bowiem wpływ również na sposób rozliczenia ewentualnej nadwyżki wygenerowanej jeszcze w czasie posiadania nieruchomości przez poprzedniego właściciela. Informacje uzyskane od spółki Energa Obrót wskazują, że nowy właściciel domu (niezależnie od wariantu rozliczeń) nie może liczyć na korzyści wynikające z wyprodukowanej wcześniej nadwyżki prądu.

Jeżeli zaś chodzi o sytuację sprzedawcy domu z fotowoltaiką, to w przypadku rozliczeń na zasadzie net-billingu 20% wartości zgromadzonego depozytu prosumenckiego jest automatycznie zwracane poprzedniemu odbiorcy. ”Kwestie rozliczeń prosumentów reguluje ustawa o odnawialnych źródłach energii. Energa Obrót stosuje się do tych regulacji” - mówi Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa Krzysztof Kopeć.

Powyższe zasady potwierdza również odpowiedź uzyskana od spółki E.ON Polska. Eksperci E.ON zwracają uwagę, że w przypadku klientów korzystających z systemu rozliczeń net-metering przepisy nie przewidują finansowego rozliczenia nadwyżki prądu z fotowoltaiki po sprzedaży domu. Natomiast system net-billing zapewnia rozliczenie z prosumentem, który miał zawartą umowę z E.ON i ją rozwiązał przy sprzedaży domu.

Tylko dwie zapytane firmy były skłonne do wyjaśnień

Tytułem podsumowania warto dodać, że pytanie o sposób rozliczenia nadwyżki prądu z fotowoltaiki po sprzedaży domu zostało skierowane do pięciu największych firm energetycznych obsługujących prosumentów. Niestety, tylko dwie z nich (E.ON oraz Energa Obrót/Energa) okazały się chętne do współpracy i udzielenia informacji, które wcale nie wydają się oczywiste wielu osobom. Tymczasem kwestia rozliczeń prądu z fotowoltaiki ostatnio nabrała większego znaczenia w obliczu rosnących cen energii elektrycznej.

Andrzej Prajsnar