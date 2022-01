HBO strzela sobie w stopę. Wyłącza dostęp nawet dla 4-letnich telewizorów

/ HBO GO

"Uprzejmie informuję w imieniu swoim jak i zapewne innych waszych subskrybentów, że mamy was głęboko w tym, w czym wy macie swoich klientów" - to jeden z neutralnych komentarzy, jakie pojawiły się na stronie HBO Polska, po tym jak tysiące subskrybentów odkryło, że nie może korzystać z platformy poprzez aplikację w telewizorze.

HBO Go nie jest wspierane na tym urządzeniu - taki lakoniczny komunikat mogli przeczytać użytkownicy HBO Go, którzy włączyli aplikację na "srebrnym ekranie", przygotowując się z popcornem na weekendowy seans filmowy. Okazało się, że dotyczy to przede wszystkim telewizorów 4-letnich i starszych. Na profilu społecznościowym HBO Polska zawrzało:

"Chyba nie sądzicie, że z dnia na dzień zmienię TV na nowszy bądź będę filmy oglądał na komórce. Jakoś z Netflix nie ma takich problemów";

"Ciężko przytoczyć przykład podobnego potraktowania klientów. Żałosne to mało powiedziane";

"HBO Go nie jest wspierane na tym urządzeniu... Pozostaje zatem opcja "użytkownik przestaje wspierać HBO Go". Świetny sposób na pozbycie się klienta, ktoś zasłużył na tłuściutką premię za business development..."

"HBO Polska to jak teraz nie mogę korzystać z aplikacji z moich urządzeń to czy zwrócicie mi pieniądze za subskrypcje która używam dopiero od 6 dni, z czego od 4 nie mogę jej włączyć, bo sobie zadecydowaliście ze moje urządzenie jest przestarzałe!!!"



"Takie zagrywki to jawne wymuszanie wymiany sprzętu, co jest nieekologiczne i nieetyczne, tak ze strony HBO, któremu nagle, jako jedynej telewizji streaming owej, przeszkadza stare oprogramowanie, jak producentów TV"



HBO próbowało załagodzić sytuację, przyklejając w odpowiedzi ten sam komunikat:

"Uprzejmie informujemy, że aplikacja HBO GO nie będzie już obsługiwać niektórych starszych wersji systemów operacyjnych na niektórych urządzeniach w celu zapewnienia naszym subskrybentom bezpieczeństwa, niezawodności i prawidłowego działania aplikacji. Pomocna może okazać się aktualizacja systemu operacyjnego lub skorzystanie z innych wspieranych urządzeń. Informacja na temat tej zmiany była dostępna w naszym FAQ jak i również w przypadku klientów bezpośrednich były wysyłane maile z informacją o nadchodzącej zmianie w kwestii wspieranych urządzeń. Jeśli chodzi o klientów, którzy posiadają konto na naszej platformie poprzez operatora - operator informował o powyższych zmianach".

Na stronie pojawiła się informacja, że chodzi o telewizory z systemem webOS, które mają wersję OS niższą niż 3.5. Jednak w praktyce nawet urządzenia z webOS 5.6 miały kłopoty aplikacją. Co więcej informacja rzeczywiście została wysłana, ale jedynie do użytkowników, którzy wykupują abonament bezpośrednio od HBO, a nie do tych korzystających z platformy poprzez sieci kablowe.

Drogie @hbopolska , od wczoraj nie mam możliwości oglądania HBO go na telewizorze Samsung H6400.

Dzisiaj próbowałem uruchomić usługę na android tv, bezskutecznie.

Telewizor wyświetla taki komunikat. pic.twitter.com/aMOipr4FwP — Maciej Wilewski 🚴‍♂️ (@WilewskiMaciej) January 20, 2022

Użytkownicy, którzy chcą oglądać HBO na telewizorze, choć aplikacja im to uniemożliwia, mogą podłączyć laptopa, spróbować streamingu na TV przez aplikację w komórce albo kupić transmiter chromecast (koszt około 200 zł).

Przypomnijmy, że w na początku marca do Polski wchodzi HBO Max (jak wynika z nieoficjalnych informacji premiera jest zaplanowana na 8.). Platforma ma zastąpić działajcą aplikację HBO Go. Nie trzeba się bedzie dodatkowo na nią rejestrować, a i cena ma pozostać taka sama. HBO zapowiedziało "serię usprawnień" i korzystny dla kieszeni abonament roczny.



Jeśli wyłączenie HBO Go dla stareszych urządzeń ma przygotować grunt pod Maxa, to niestety, ale HBO nie wystartowało najlepiej.

aw