AhmadDanialZulhilmi Shutterstock

HBO GO zniknie z USA. Producent WarnerMedia zapowiedział wygaszenie serwisu streamingowego do końca lipca.

27 maja w USA wystartował nowy serwis VOD od WarnerMedia - HBO Max. Platforma dostępna jest tylko na amerykańskim rynku, gdzie HBO posiada łącznie trzy platformy streamingowe:

HBO Now,

HBO GO,

HBO Max.

W Stanach Zjednoczonych użytkownicy, który mają wykupiona kablówkę od HBO, mogą obejrzeć emitowane programy telewizyjne na swoich urządzeniach mobilnych. Oferta HBO GO w USA posiada tylko te materiały, które są dostępne w ramówce telewizyjnej. Natomiast HBO Now w Ameryce jest standardowym serwisem streamingowym z treściami niedostępnymi dla klientów HBO GO. Z kolei nowa usługa HGO Max łączy obie oferty.

Jak zapowiada WarnerMedia, HBO GO od 31 lipca będzie nazywa po prostu HBO. Zmiana dotyczy tylko amerykańskiego rynku. Do tej pory nie padły zapowiedzi zmian w funkcjonowaniu platformy streaminowej w Europie. Polscy użytkownicy mają dostęp tylko do jednego serwisu VOD od WarnerMedia – HBO GO.

DF