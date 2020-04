HBO GO wprowadza zmiany w związku z koronawirusem

HBO GO skontroluje prędkość i jakość streamingu oraz zapowiada opóźnienia i przerwy w emisji seriali. Wszystko za sprawą panującej pandemii koronawirusa.



W związku z trwającą pandemią coraz więcej ludzi zostaje w domach, a czas wolny spędza na oglądaniu filmów i seriali, przez co platformy streamingowe obniżają jakość transmisji, by nie przeciążać (aż tak) sieci. Teraz dołącza do nich HBO GO i zapowiada zmiany dotyczące:

przepustowości transmisji,

przerw w emisji niektórych produkcji.

W związku obecną sytuacją niektóre produkcje zostały wstrzymane. Część nowych sezonów, odcinków i premier zostało odwołanych lub pojawi się z opóźnieniem. HBO GO nie podaje jednak konkretnych danych dotyczących zmian w jakości oraz prędkości streamingu.

- Ponieważ praca zdalna oraz edukacja domowa są w tym momencie priorytetem, systematycznie kontrolujemy przepustowość naszych łączy, aby nie obciążać sieci – czytamy w komunikacie na stronie internetowej HBO GO.

HBO GO najpóźniej zdecydował się na ten krok. Pod koniec marca Netflix na 30 dni obniżył szybkość transmisji strumieniowej. Kilka dni później dołączyły inne platformy, m.in. Facebook, YouTube czy Disney+.

DF