H&M zapłaci ponad 35 mln euro kary za naruszenie RODO

Druga co do wielkości sieć kin na świecie zamknie kina i zwolni 45 tys. osób

Cineworld, druga co do wielkości sieć kin na świecie, tymczasowo zamknie wszystkie swoje kina w USA i W. Brytanii z powodu kryzysu związanego z pandemią i opóźnienia premiery nowego filmu o Bondzie - poinformowała firma w poniedziałek. Pracę straci do 45 tys. osób.