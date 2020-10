H&M w 5 godzin zmieni stare ubrania na nowe

Klienci H&M zamienią stare nieużywane ubrania w nowe. Innowacyjna maszyna w ciągu 5 godzin spruje tkaninę i wykona z niej inny produkt - kocyk dziecięcy, szalik lub sweter. Usługa dostępna jest w Sztokholmie.

Firma H&M wdrożyła nową usługę - od 12 października klienci jednego z jej sklepów w Sztokholmie mogą przerobić swoją starą i nieużywaną odzież w nową. Za pomocą specjalnej przygotowanej maszyny Looop cały proces przekształcenia trwa tylko 5 godzin. Nowe rozwiązanie ma zapobiegać wyrzucaniu ubrań, które nie są zniszczone, ale stały się niemodne.

Let’s remake and create a better fashion future. Introducing @looop — the world’s first in-store recycling system turning old garments into new. Never again will your unwanted clothes be seen as waste. From now on, they are a resource. #jointherecyclingrevolution #HM pic.twitter.com/ytZYH0wTpN