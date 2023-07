H&M pozwał Shein. "To tylko wierzchołek góry lodowej problemów"

Właściciel Pepco bliski upadłości. Co ze sklepami w Polsce? Właściciel marketów Pepco, Steinhoff International, który zatrudnia ok. 90 tys. pracowników, nie spłacił do końca czerwca br. wymaganych zobowiązań w wysokości 10,4 mld euro – podaje Wnp.pl. Jednak jego kłopoty rozpoczęły się już w 2017 roku, kiedy okazało się, że kadra zarządzająca holdingiem, sztucznie zawyżyła wycenę koncernu i przez kilka lat kontynuowała ten proceder.