Gwiazdy TVP z wysoką pensją nawet rok po zwolnieniu? Walczą o miękkie lądowanie

Były szef KRRiT o zapowiedziach zmian w mediach publicznych: to barbarzyństwo Jak słyszę te wszystkie opinie o przyszłości mediów publicznych, to z jednej strony uderza niekompetencja, z drugiej powrót do mechanizmów, które już kiedyś wydawało się, że wygasły. To jest jakieś barbarzyństwo niebywałe zupełnie - powiedział w środę w Polskim Radiu 24 były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Marek Markiewicz.