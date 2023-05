Gwiazdowski: Mówiłem 20 lat temu, że zamiast liczyć na ZUS, idźcie robić dzieci. Nie posłuchaliście mnie

W 2006 r. przychodzę do kancelarii premiera Marcinkiewicza z rocznikiem statystycznym, pokazując, ilu ludzi za 15 lat pójdzie na emerytury i do pracy. Premier Marcinkiewicz: 15 lat, kto by się przejmował, a bo to wiadomo, kto będzie wtedy rządził? - mówił Robert Gwiazdowski podczas swojego panelu drugiego dnia Konferencji WallStreet.

/ Bankier.pl

Poniżej zapis naszej relacji z tego panelu. Zapis relacji z pierwszego dnia znajduje się tutaj.

[18:45]

@RGwiazdowski na #wallstreet27 o regulacjach: jak cos jest konkurencyjne i wprowadzimy regulacje, to to coś przestaje być konkurencyjne. Tak było w Polsce z blockchain. Mielismy szanse być liderem, jesteśmy maruderem. — Marcin Dziadkowiak (@Trej__) May 27, 2023

[18:30]

@RGwiazdowski Gwiazdowski na #wallstreet27 o gospodarce: Teorie, że żeby dogonić Francję, Niemcy, musimy te kraje naśladować, są błędne, to tak nie działa. Naśladując nie będziemy się do nich zbliżali. Musimy robić coś innego, aby je dogonić. — Marcin Dziadkowiak (@Trej__) May 27, 2023

[18:15]

Gwiazdowski na #wallstreet27 o wzroście marży firm: To nie marże przedsiębiorców napędzają inflację, ale inflacja napędza marże. Jak jest szalejąca inflacja, to przedsiębiorca się nie przejmuje, podwyższa ceny o inflację lub więcej. A konsumenci się przyzwyczajają. — Marcin Dziadkowiak (@Trej__) May 27, 2023

[18:10]

Gwiazdowski na #wallstreet27 o inflacji: Ja wolałem, kiedy była deflacja i byłem wtedy zadowolony. Uważam, że inflacja jest złem. To jest moja neoliberalna teza. Wole, kiedy telefon kosztuje mniej, niż więcej. — Marcin Dziadkowiak (@Trej__) May 27, 2023

[18:05]

Gwiazdowski na #wallstreet27: W 2006 r. przychodzę do kancelarii premiera Marcinkiewicza z rocznikiem statystycznym, pokazując, ilu ludzi za 15 lat pójdzie na emerytury i do pracy. Premier Marcinkiewicz: 15 lat, kto by się przejmował, a bo to wiadomo, kto będzie wtedy rządził? — Marcin Dziadkowiak (@Trej__) May 27, 2023

[18:00]

Gwiazdowski na #wallstreet27 o kurczeniu się liczby Polaków: Mówiłem 20 lat temu, że zamiast liczyć na ZUS, idźcie robić dzieci. Nie posłuchaliście mnie, więc jest jak jest — Marcin Dziadkowiak (@Trej__) May 27, 2023

[17:50] Rusza też panel Roberta Gwiazdowskiego: Demografia, inflacja, gospodarka

Czekałem na ten punkt programu! @RGwiazdowski @KrupaKazimierz #WallStreet27 ⛰️ pic.twitter.com/WTc4384eSD

— Michał Masłowski (@mmmaslov) May 27, 2023