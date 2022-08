Grzywna droższa niż oryginał. Gwardia Finansowa ukarała sprzedawcę podróbek i jego klientów

fot. Samot / / Shutterstock

Włoska Gwardia Finansowa ukarała sprzedawcę podrabianych zegarków znanych firm, który handlował nimi w internecie, a także jego klientów. Łącznie grzywny wymierzono 127 nabywcom „podróbek”.

Jak podała agencja Ansa, policja skarbowa wykryła w rejonie Rawenny proceder internetowej sprzedaży fałszywych zegarków, wyprodukowanych w Chinach. Sprawę do prokuratury skierowała przeciwko mężczyźnie, który sprzedawał je za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Gwardia Finansowa zdołała też ustalić tożsamość jego klientów. To 127 osób z całych Włoch, które zapłaciły za podrabiane zegarki od 160 do 200 euro. Wymierzono im grzywny od 200 do 7 tysięcy euro.

Funkcjonariusze skonfiskowali 220 zegarków, także ze sfałszowanymi certyfikatami gwarancji. (PAP)

