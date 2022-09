Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pożyczki w sierpniu [dane BIK]

fot. daily_creativity / / Shutterstock

Firmy pożyczkowe udzieliły w sierpniu br. o 27,3 proc. więcej pożyczek w porównaniu do sierpnia 2021 r. - podało Biuro Informacji Kredytowej. Wzrosła również wartość udzielonych pożyczek, o 29,3 proc. rdr.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w sierpniu 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z Biurem, udzieliły łącznie 330,5 tys. nowych pożyczek o wartości 865 mln zł, to o w ujęciu wartościowym 29,3 proc., a w ujęciu liczbowym o 27,3 proc. więcej.

Wzrosty odnotowano we wszystkich przedziałach kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Najwięcej w ujęciu liczbowym (+34,2 proc.) i wartościowym (+36,3 proc.) wzrosły pożyczki z przedziału od 3 tys. do 5 tys. zł - podano.

Dodano, że 41,6 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek w sierpniu br. firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które stanowiły 10,2 proc. udzielonych pożyczek. Blisko połowa pożyczek to te do kwoty 1 tys. zł. Natomiast pod względem wartości miały one jedynie 10,4 proc. udział w sprzedaży.

Według BIK, średnia wartość nowo udzielonej w sierpniu br. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 337 zł i była na poziomie średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2021 r.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Według głównego analityka Grupy BIK Waldemara Rogowskiego, 865 mln zł udzielonych w sierpniu pożyczek, to najwyższa miesięczna wartość udzielonych pożyczek przez firmy pozabankowe od stycznia 2017 r. "Oznacza to nominalny wzrost o 29 proc. w stosunku do sierpnia 2021 r." - wskazał.

Jak wyjaśnił, wzrosty te są w ujęciu nominalnym, ale w ocenie wartości sprzedaży nie można zatem zapominać o rosnącej inflacji. "Uwzględniając wzrost inflacji w sierpniu na poziomie 16,1 proc. rdr, to sierpniowy odczyt dynamiki sprzedaży w ujęciu realnym wyniósł ok. 11–12 proc." - podał analityk.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/