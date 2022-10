Gwałtowny wzrost imigracji do USA z Ameryki Łacińskiej

Największy exodusu w historii Kuby. Przez kryzys gospodarczy i polityczny

Z powodu kryzysu gospodarczego i politycznych prześladowań z komunistycznej Kuby uciekło od października ubiegłego roku do lipca bieżącego roku blisko 178 tys. osób. To największy kryzys migracyjny w historii kraju, przewyższający ten z 1980 roku, kiedy ok. 125 tys. Kubańczykowi wyemigrowało do USA - pisze hiszpański dziennik „ABC”.