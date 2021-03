Gwałtowny wzrost cen paliw. 5 zł za litr przebite z impetem

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Ceny paliw nie przestają rosnąć. W minionym tygodniu podwyżki sięgnęły nawet ponad 10 groszy na litrze. Eksperci ostrzegają, że na tym może się nie skończyć.

Podobnie jak tydzień temu oraz dwa, trzy, cztery i pięć tygodni temu również i w ten piątek nie mamy dobrych informacji dla tankujących. Jak wynika z danych BM Reflex, litr benzyny bezołowiowej 95 podrożał w Polsce średnio o kolejnych 10 groszy, do kwoty 5,08 zł za litr. To najwyższy poziom od wakacji 2019 r. Podobnej skali podwyżkę, z 4,97 zł do 5,08 zł za litr, zaobserwowano w przypadku oleju napędowego. Autogaz z kolei w górę o 3 grosze, do 2,53 zł za litr.

Łącznie za nami już 17. z rzędu tydzień podwyżek średnich detalicznych cen paliw na polskich stacjach. Od połowy listopada średnia cena detaliczna benzyny Pb95 podniosła się już o 68 gr/l (+15,5 proc.), oleju napędowego o 78 gr/l (+18,1 proc.), a LPG o 43 gr/l (+20,5 proc.).

To przede wszystkim efekt silnego wzrostu notowań ropy naftowej, która w Londynie notowana jest po niemal 70 USD za baryłkę – czyli o 84 proc. wyżej niż pod koniec października. Ceny ropy rosną m.in. ze względu na ograniczoną produkcję przez kartel OPEC+ (ostatnia decyzja negatywnie zaskoczyła rynek), ożywienie gospodarcze w USA dodatkowo stymulowane blisko 2 bilionami dolarów czy atak na największy na świecie saudyjski terminal naftowy, o których pisaliśmy na początku tego tygodnia.

- W podrównaniu do cen sprzed roku, za benzyny płacimy dzisiaj ok. 32 gr/l więcej, za olej napędowy 24 gr/l, a za LPG – 44 gr/l. Powodem notowanych podwyżek na stacjach są wysokie ceny na rynku hurtowym, w efekcie wzrostu cen ropy naftowej w okolice 70 USD/bbl oraz osłabienia złotego wobec USD – napisali w komentarzu do dzisiejszych danych Urszula Cieślak i Rafał Zywert, eksperci BM Reflex

- Ten tydzień na rynku hurtowym kończymy ponownie na poziomie wyższym średnio o 10 gr/l, co podtrzymuje ryzyko podwyżek na stacjach w okresie 13-19 marca br. – dodali.

Niezmiennie wpływ na ceny paliw mają także podatki, mające niemały udział w kwotach wyświetlanych na dystrybutorach. Jak wylicza BM Reflex, w przypadku benzyny 95 koszt zakupu paliwa w rafinerii (43 proc.) wraz z marżą detaliczną (5 proc.) to mniej niż połowa ceny. Resztę stanowią akcyza (30 proc.), VAT (19 proc.) oraz opłata paliwowa (3 proc.). W przypadku diesla proporcje są nieco inne: koszt zakupu w rafinerii to 45 proc., marża detaliczna 7 proc., akcyza 23 proc., VAT 19 proc., a opłata paliwowa 7 proc.

Uśrednione dane dla całej Polski po rozbiciu na poszczególne województwa pokazują silne dysproporcje.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce 12.03.2021 Pb95 Pb98 ON LPG Średnia krajowa 5,08 5,38 5,08 2,53 Mazowieckie 5,15 5,42 5,14 2,56 Opolskie 5,15 5,55 5,14 2,54 Dolnośląskie 5,14 5,41 5,1 2,51 Kujawsko - Pomorskie 5,12 5,45 5,1 2,57 Warmińsko - Mazurskie 5,11 5,51 5,1 2,51 Podlaskie 5,1 5,42 5,11 2,6 Lubelskie 5,09 5,32 5,1 2,48 Podkarpackie 5,09 5,44 5,11 2,55 Zachodniopomorskie 5,08 5,41 5,1 2,56 Świętokrzyskie 5,07 5,26 5,11 2,54 Wielkopolskie 5,06 5,33 5,07 2,49 Lubuskie 5,05 5,38 5,03 2,53 Śląskie 5,05 5,26 5,01 2,53 Małopolskie 5,04 5,37 5,06 2,53 Łódzkie 5 5,25 4,96 2,44 Pomorskie 4,99 5,33 5,02 2,51 Źródło: BM Reflex

Michał Żuławiński