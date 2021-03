Gwałtowny spadek urodzeń w Polsce. Nadal wysoka liczba zgonów

fot. Natalie / Pexels

Zaledwie 25 tys. dzieci przyszło w Polsce na świat w styczniu. To najmniej od ponad 17 lat. Wyraźnie wyższa niż w latach poprzednich pozostawała liczba zgonów.

Nie "baby boom" a "baby doom" - tak najkrócej można opisać pośredni efekt pandemii koronawirusa. W marcu i kwietniu ubiegłego roku Polacy zamknęli się w domach, dzięki czemu zatrzymaliśmy pierwszą falę koronawirusa. Wbrew nadziejom niektórych nie przyniosło to jednak wzrostu urodzeń - obawa przed zdrowotnymi i gospodarczymi skutkami pandemii skutecznie zniechęcała do podejmowania decyzji o dziecku.

W efekcie w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. na świat przyszło w Polsce wyraźnie mniej dzieci niż w latach ubiegłych. O ile ostatni miesiąc roku to tradycyjnie dołek narodzin, to pierwszy miesiąc nowego roku jest zazwyczaj wyraźnie lepszy. Ale nie tym razem. W grudniu w Polsce urodziło się tylko 25,8 tys. dzieci, o niecałe 9 proc. mniej niż rok wcześniej - wynika z danych GUS. W styczniu było to już zaledwie 25 tys. dzieci, o niemal 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Poprzednio tak niski wynik odnotowano w listopadzie 2003 r.

/ Bankier.pl na podstawie danych GUS

Na wyraźnie wyższym niż w latach poprzednich utrzymywała się za to liczba zgonów. W styczniu umarło w Polsce 46 tys. osób, o ponad 9 tys. więcej niż rok wcześniej.

W okresie luty 2020-styczeń 2021 w Polsce urodziło się niespełna 350 tys. dzieci. Z danych rocznych GUS-u wynika, że jest to zapewne najniższy 12-miesięczny wynik po II wojnie światowej. Najwyższa w powojennej historii jest za to liczba zgonów. Umarło aż 486,7 tys. osób, o 79 tys. więcej niż w poprzednich 12 miesiącach.

/ Bankier.pl na podstawie danych GUS

W efekcie przyrost naturalny w tym okresie wyniósł -139,6 tys. i był najbardziej ujemny po II wojnie światowej.

