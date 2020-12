Gwałtowne wzrosty na GPW. sWIG80 najwyżej od trzech lat

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

WIG20 w piątkowe popołudnie wyraźnie przyspieszył i zamknął sesję wysokimi wzrostami. Indeksy z GPW poprawiały swoje lokalne maksima.

Aż 3,1 proc. zyskał na piątkowej sesji WIG20. Wyraźna zieleń na indeksie przeważała w zasadzie od rana, po 15:00 nastąpiło z kolei ponowne przyspieszenie, które wywindowało indeks na najwyższe poziomy od lutego. Optymizm widoczny był także na innych głównych indeksach GPW. WIG zyskał 2,5 proc., mWIG40 1,6 proc., a sWIG80 0,5 proc. Indeks małych spółek rósł wprawdzie najskromniej, jednak to wystarczyło, żeby znalazł się na 3-letnim maksimum. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł.

Popołudniowy ruch można wiązać z wejściem do gry Amerykanów, co w pewnym sensie potwierdza zresztą i fakt, że to WIG20 - a więc indeks właśnie z największą ekspozycją na zagranicznych inwestorów - był największym beneficjentem zmian.

/ Bankier.pl

W piątek inwestorzy poznali listopadowy raport z rynku pracy w USA. Amerykański Departament Pracy podał, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w listopadzie o 245 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 460 tys. i wobec wzrostu o 610 tys. w październiku po rewizji z 638 tys. W teorii złe dane z gospodarki powinny zaszkodzić giełdom, wydaje się jednak, że zadziałała tutaj wielokrotnie obserwowana w ostatnich latach zasada "im gorzej, tym lepiej". Słabe dane to większa szansa na dodatkowe pakiety stymulacyjne, czyli tani pieniądz dla rynku.

Z drugiej strony na innych giełdach aż takiego optymizmu jak na GPW widać nie było. Owszem, w Europie przeważała zieleń, ale wzrosty rzadko przekraczały 1 proc. W USA Nasdaq i S&P500 zyskiwały z kolei po 0,6 proc. Za oceanem zwracano także uwagę m.in. na problemy Pfizera.

Tutaj warto wspomnieć o nieco bardziej lokalnej informacji. - W razie wystąpienia głębszego niż obecnie kryzysu NBP mógłby rozszerzyć program skupu aktywów, w tym o ich nowe klasy, oraz wprowadzić ujemne stopy procentowe - napisała w raporcie dotyczącym Polski Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Najmocniejszym ogniwem indeksu WIG20 było Dino (+6,4 proc.), peleton mocno rosnących spółek był jednak szeroki. Ponad 5 proc. zyskały jeszcze papiery Lotosu, CCC, CD Projektu i KGHM-u. 4,3 proc. na plusie dzień zakończył Santander, 3,6 proc. zyskał Orlen. Pod kreską znalazły się jedynie akcje Asseco (-0,2 proc.) oraz Orange (-1,5 proc.).

W ciągu sesji poznaliśmy także cenę w ofercie szykującego się do debiutu People Can Fly. - Inwestorzy zgłosili popyt na akcje PCF Group znacznie przewyższający liczbę oferowanych akcji w IPO Cena emisyjna dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona powyżej ceny maksymalnej - informuje spółka w komunikacie prasowym. Inwestorzy indywidualni za akcje zapłacą 46 zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3539,27 0,63 0,33 11,96 -3,30 -5,50 DAX Niemcy 13298,96 0,35 -0,28 7,91 1,21 0,38 FTSE 100 W.Brytania 6550,23 0,92 2,87 11,34 -8,88 -13,16 CAC 40 Francja 5609,15 0,62 0,20 13,94 -3,29 -6,17 IBEX 35 Hiszpania 8322,90 1,49 1,61 22,72 -10,22 -12,84 FTSE MIB Włochy 22178,80 0,78 -0,78 14,57 -3,71 -5,65 ASE Grecja 784,95 2,36 6,56 33,44 -11,67 -14,37 BUX Węgry 39227,87 1,35 -0,21 12,81 -11,00 -14,88 PX Czechy 972,54 0,67 0,44 12,43 -9,90 -12,83 RTS INDEX (w USD) Rosja 1357,39 1,34 4,22 22,49 -5,08 -12,37 BIST 100 Turcja 1330,87 0,00 0,16 13,98 23,57 16,31 WIG 20 Polska 1947,68 3,05 5,13 18,69 -6,45 -9,41 WIG Polska 55304,72 2,48 3,76 16,94 -1,46 -4,37 mWIG 40 Polska 3815,38 1,64 1,22 13,04 0,14 -2,38 Źródło: PAP

Adam Torchała