Gwałtowne spadki na Wall Street po środowych wzrostach. W dół idzie zwłaszcza sektor IT

fot. LUCAS JACKSON / / Reuters

Indeksy w USA notują spore spadki, po mocnych wzrostach w środę. W dół idzie zwłaszcza sektor IT. W Europie indeksy zwyżkują. Inwestorzy analizują najnowsze decyzje banków centralnych oraz informacje z Ukrainy, gdzie rosyjska armia prowadzi inwazję. Rentowności obligacji idą mocno w górę.

Indeks S&P 500 spada o 3,6 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 3,01 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 4,72 proc.

Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już ponad dwa miesiące. W czwartek rano siły rosyjskie prowadziły bezustanny ciężki ostrzał i szturm na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy – poinformował doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko, cytowany przez CNN. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że z Azowstalu w ciągu ostatniej operacji udało się ewakuować 344 cywilów.

W obwodzie ługańskim w ciągu doby znaleziono ciała pięciu osób, zabitych w rosyjskich ostrzałach, ale wiele domów wciąż płonie – powiadomił szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Rosjanie wzięli do niewoli strażaka-ratownika, który wcześniej służył w marynarce wojennej.

Pod presją są akcje spółek technologicznych - Meta idzie w dół o 4 proc., Amazon - o 5 proc., a Microsoft - o 3,5 proc.

Akcje Twittera rosną o 3,5 proc. po tym, jak Elon Musk podał szczegóły dotyczące 7,2 mld USD zobowiązań finansowych na swoją umowę kupna firmy. Zgłoszenie do SEC pokazuje, że współzałożyciel Oracle Larry Ellison i inwestor Ron Baron są wśród tych, którzy angażują się w zbieranie funduszy.

Etsy spada o 16 proc. Prognozy zysku na II kw. były niższe od oczekiwań.

Shopify idzie w dół o 18 proc. Strata na akcję w I kw. wyniosła 20 centów wobec oczekiwanych 64 centów.

Akcje eBay spadają o 8 proc. Prognoza przychodów na II kw. była niższa od oczekiwań.

Booking Holdings rośnie o 5 proc. Wyniki za I kw. były lepsze od oczekiwań.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 932 punkty, czyli o 2,81 proc. i wyniósł 34.061,06 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,99 proc. i wyniósł 4.300,17 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 3,19 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.964,86 pkt. Dla Dow i S&P 500 była to najlepsza sesja od 2020 roku.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 29,09 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,29 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,44 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,33 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie 1 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,18 proc.

Airbus zwyżkuje o 7 proc. po publikacji swoich danych z I kw.

Trainline zyskuje 8 proc. po publikacji pozytywnych rocznych danych finansowych, po trudnych dwóch poprzednich latach, co związane było z pandemią Covid-19.

Morgan Advanced Materials rośnie o 6 proc. po aktualizacji danych o tradingu w I kw.

Dolar umacnia się o 0,82 pkt. wobec koszyka walut do 103,18 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,69 proc. do 1,0551.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,74 proc. do 130,22.

Kurs funta zniżkuje o 1,99 proc. wobec dolara do 1,2372. To najmocniejszy dzienny spadek od marca 2020 r.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 13 pb do 3,04 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 13 pb do 3,14 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 33 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 216 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 4 pb do 1,02 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 109,54 USD za baryłkę, po wzroście o 1,58 proc., lipcowe futures na Brent idą w górę o 1,93 proc. do 112,27 USD/b.

Napaść Rosji na Ukrainę

Armia rosyjska przeprowadziła w nocy atak rakietowy na dzielnice mieszkalne i centrum miasta Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, raniąc 25 cywilów, sześciu z nich jest hospitalizowanych - informuje w czwartek "Ukrainska Prawda".

Wojska rosyjskie zmieniają taktykę w porównaniu z pierwszymi dniami wojny i działają dużo ostrożniej - oceniła w czwartek wojskowa administracja obwodu zaporoskiego w komunikacie opublikowanym za pośrednictwem serwisu Telegram. Wojsko Ukrainy podało, że odzyskało kontrolę nad kilkoma osadami otaczającymi Mikołajów i Chersoń na południu kraju.

W swoim mniemaniu Rosja przegrała już wojnę na Ukrainie, skoro nie osiągnęła żadnego z początkowych celów, jakie wyznaczyła sobie przed rozpoczęciem inwazji - przekazała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki w wypowiedzi dla Ukrinformu, cytowanej w czwartek przez agencję.

Z ostatniego sondażu Eurobarometr, którego rezultaty zostały opublikowane w czwartek, wynika, że 80 proc. mieszkańców UE popiera sankcje nałożone na Rosję po ataku na Ukrainę.

Komentarze po Fedzie

Podczas posiedzenia 4 maja Fed podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,75-1,00 proc. Fed ogłosił rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej do 47,5 mld USD miesięcznie od 1 czerwca i powtórzył, że dalsze podwyżki stóp proc. uznaje za właściwe. Fed podał, że po 3 miesiącach tempo redukcji sumy bilansowej wzrośnie do 95 mld USD miesięcznie.

"Jesteśmy na ścieżce, aby szybko przenieść naszą stopę procentową do bardziej normalnych poziomów, zakładając że warunki gospodarcze i finansowe będą ewoluować zgodnie z oczekiwaniami. W Komisji panuje ogólne przekonanie, że kolejne podwyżki o 50 pb powinny być przedmiotem dyskusji w ciągu następnych kilku spotkań” - powiedział prezes Fedu Jerome Powell na konferencji w środę po posiedzeniu.

"Podwyżka stóp proc. o 75 punktów bazowych to nie jest coś, co FOMC obecnie rozważa” – dodał.

„Pomimo zaostrzenia warunków finansowych, które widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jasne jest, że Fed chciałby, aby były one jeszcze bardziej zaostrzone. Wyższe wyceny akcji są niezgodne z tym pragnieniem, więc o ile łańcuchy dostaw nie naprawią się szybko lub więcej pracowników nie zasili siły roboczej, wszelkie wzrosty akcji będą prawdopodobnie na wyrost, ponieważ komunikaty Fed znów staną się bardziej jastrzębie” - zauważył Zachary Hill, szef strategii portfelowej w Horizon Investments.

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb do 1,00 proc. - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Bank podał, że dalsze podwyżki stóp proc. są możliwe.

Wcześniej bank centralny Norwegii - Norges Bank - utrzymał stopy procentowe bez zmian. Główna stopa - depozytowa - wynosi nadal 0,75 proc. Bank podwyższył ją na swoim posiedzeniu w marcu o 25 pb. (PAP Biznes)

kkr/ asa/