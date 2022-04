Gwałtowne osłabienie złotego. Dolar najwyżej od blisko dwóch miesięcy

fot. PrzemoN / / Shutterstock

Doniesienia o wstrzymaniu przez Rosję dostaw gazu do Polski odbiły się na notowaniach polskiej waluty. Gwałtowna przecena złotego sprawiła, że w stosunku do głównych walut jest on najniżej od marca.

Zagęszcza się sytuacja na polskiej walucie, której ostatnia słabość została spotęgowana doniesieniami o wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Zwłaszcza w odniesieniu do dolara, gwałtowna deprecjacja złotego sprawiła, że jest on najtańszy w tej parze od 9 marca. Kurs dolara przebił poziom 4,41 zł [stan na godz. 18.00]

Podobna skala przeceny odbyła się w parze z euro, gdzie w pierwszej fali spadków kurs przekroczył nieznaczenie poziom 4,70 zł [stan na godz. 18.00], co było najwyższym kursem europejskiej waluty od 29 marca. Euro wciąż jest wysoko i oscyluje blisko dziennych maksimów. Rynek czeka na dalsze informacje.

Kurs franka szwajcarskiego przekroczył 4,60 zł [stan na godz. 18.00]. Helwecka waluta była notowana najwyżej od 12 kwietnia. Ostatnie okresowa maksima z marca były niespełna 2 grosze poniżej poziomu 5 zł.

MKu