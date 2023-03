Gwałtowne hamowanie inflacji w Hiszpanii

Jeszcze kilka miesięcy temu Hiszpanie zmagali się z ponad 10-proc. inflacją, w marcu wyniosła już ona tylko nieco ponad 3 proc. Niestety zdecydowanie wyższa pozostaje inflacja bazowa, która ponadto nie bardzo chce zacząć hamować.

fot. Vunav / / Shutterstock

W marcu inflacja CPI w Hiszpanii zwolniła do 3,3 proc. z 6 proc. w lutym - wynika ze wstępnych szacunków tamtejszego urzędu statystycznego. To najniższy odczyt od lutego 2022 r. i wynik niższy od oczekiwanych przez analityków 3,8 proc.

Tymczasem inflacja bazowa, czyli wskaźnik wyliczany z pominięciem nieprzetworzonej żywności, energii oraz paliw, wyhamowała minimalnie: do 7,5 proc. w marcu z 7,6 proc. miesiąc wcześniej.

INE

Hiszpańscy statystycy w lakonicznym komunikacie zauważają, że wyraźne obniżenie podstawowego wskaźnika inflacji wynika przede wszystkim ze spadku cen prądu i paliw w marcu 2023 r., po ich wyraźnym wzroście w marcu 2022 r. Mamy więc do czynienia z silnym efektem bazy. Widać go choćby na powyższym wykresie - w marcu 2022 r. inflacja CPI gwałtownie przyspieszyła do 9,8 proc. z 7,4 proc. w lutym. Dynamika cen w ujęciu miesiąc do miesiąca sięgnęła wówczas aż 3 proc.

Jako że w kwietniu 2022 r. inflacja CPI wyraźnie obniżyła się w ujęciu rocznym, a w perspektywie miesięcznej nawet spadła, możemy się spodziewać, że odczyt za kwiecień tego roku będzie znów wyższy niż przekazane dziś 3,3 proc.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W obliczu zaburzeń wskaźników rocznych na znaczeniu zyskują wskaźniki miesięczne. W marcu ceny konsumpcyjne wzrosły w Hiszpanii o 0,4 proc. w porównaniu do lutego - podał urząd statystyczny. To mniej niż 0,9 proc. odnotowane miesiąc wcześniej, ale żeby znaleźć kolejny wyższy wynik, trzeba by się cofnąć aż do czerwca ubiegłego roku.

INE

Po drugie, potwierdza się, że szybki wzrost cen nie jest już obecnie napędzany bezpośrednio przez zewnętrzne szoki surowcowe czy zakłócenia w łańcuchach dostaw, lecz wstrząsy wtórne w postaci akceptacji przez nabywców wyższych cen (odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych?) i wciąż relatywnie silnego popytu konsumpcyjnego. A to budzi obawy przed stabilizacją inflacji na nieakceptowalnie wysokim poziome, choć oczywiście wyraźnie niższym niż w minionym roku.