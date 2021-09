Guterres: Świat stoi nad przepaścią i podąża w złym kierunku

fot. Lucas Jackson / / Reuters

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł we wtorek na forum Zgromadzenia Ogólnego, że w obliczu "kaskady kryzysów" świat stoi nad przepaścią i zmierza w złym kierunku. Wymienił zmiany klimatu, nierówności, dezinformację oraz rywalizację mocarstw jako jedne z największych problemów planety.

"Jestem tu, by ogłosić alarm. Świat musi się obudzić" - powiedział Guterres otwierając debatę generalną podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Jesteśmy na skraju przepaści i zmierzamy w złym kierunku. Nasz świat nigdy nie był tak zagrożony ani tak podzielony. Stoimy w obliczu największej kaskady kryzysów w naszym życiu" - powiedział Portugalczyk.

Ocenił, że pandemia COVID-19 powiększyła globalne nierówności, a zmiany klimatu "biją w naszą planetę" i nie oszczędziły też Nowego Jorku. Wśród innych kryzysów wymienił konflikty w Afganistanie, Etiopii i Jemenie, polaryzację społeczeństw wywołaną przez "falę braku zaufania i dezinformacji" oraz ataki przeciwko prawom człowieka i nauce.

Guterres ostrzegł też przed skutkami rywalizacji wielkich mocarstw, nawiązując do napięć w stosunkach między USA i Chinami. Jak stwierdził, w wyniku tego na świecie mogą powstać "dwa różne systemy zasad" i systemów geopolitycznych. Ocenił, że jest to "przepis na kłopoty", który doprowadzi do sytuacji "daleko mniej przewidywalnej niż zimna wojna".

Sekretarz generalny ONZ nakreślił w swoim raporcie sześć głównych linii podziałów, które jego zdaniem zagrażają światu. Wymienił tu:

pokój, klimat, nierówności ekonomiczne, nierówności płciowe, wykluczenie cyfrowe, nierówności pokoleniowe.

Mówiąc o klimacie Guterres podkreślił, że jeśli świat nie podejmie zdecydowanych działań, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, klimat ociepli się o "katastrofalne" 2,7 stopnia, co doprowadzi do "piekielnego krajobrazu".

Odnosząc się do nierówności dochodowych, sekretarz generalny ONZ zaproponował m.in. powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.

"Musimy działać teraz, by zasypać te wielkie podziały i ocalić ludzkość i planetę. Przy prawdziwym zaangażowaniu możemy spełnić obietnicę lepszego i bardziej pokojowego świata" - powiedział Guterres.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński (PAP)

